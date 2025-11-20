南航12月2日開通廣州-西班牙馬德里 未稅價1.3萬起

中國南方航空今宣布，將於2025年冬春航季正式開通廣州至西班牙首都馬德里、澳大利亞北部門戶達爾文的直飛航線。自台北出發最低往返馬德里未稅票價為台幣1萬3910起，也可通過與西班牙航空聯營航班前往聖保羅、布宜諾賽勒斯、聖地牙哥等更多中南美洲城市。

南航表示，12月2日，開通廣州-西班牙首都馬德里航班，一周3班。此外，於12月3號新開通北澳的廣州-達爾文航線，一周3班。去程從台北出發可當天在廣州中轉，回程於廣州過夜可享中轉住宿，遊走紐澳多個城市一票玩多地，台北出發經由廣州中轉，均可享有一票到底行李直掛。

南航直飛南半球的航點豐富，有澳洲的雪梨、墨爾本、布里斯本、伯斯、阿德雷德，紐西蘭的奧克蘭、基督城以及巴布亞紐幾內亞的莫爾斯貝港，每周共有高達46班次從廣州飛往大洋洲。

南航台灣分公司銷售經理蘭虹說，南航台北廣州航線11、12月每周三、五、日，機型換大升級為B777-300ER，此機型配有商務艙，明珠經濟艙，經濟艙三艙佈局，讓飛行更舒適，透過南航廣州樞紐可中轉至大陸內陸及全球五大洲眾多航點。

在新開航產品與權益方面，南航台灣分公司針對兩條新開航線首月航班推出優惠票價，旅客可通過南航官網和指定合作管道購買。