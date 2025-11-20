31年精品地標說再見！SOGO敦化館拍板這一天熄燈 Bye Bye Sale殺紅眼

遠東 SOGO 敦化館20日宣布將於今年12月14日（日）正式熄燈，結束自1994年開幕以來長達31年的營運。敦化館曾是台北消費族群購買第一件精品、進行婚前首選配件挑選及社交聚會的重要場所，也見證不少消費者人生階段轉折，被視為台北都會精品消費文化的重要起點。

百貨將於當晚21時30分畫下最後句點，屆時將舉辦「Bye Bye NIGHT」謝幕活動，18時至20時提供紀念照速拍留影服務，21時15分起邀請聲樂家演出，以歌聲與樂音向滿載回憶的敦化館道聲晚安，誠摯邀請民眾共襄盛舉。

為感謝顧客多年支持，SOGO同步推出限定紀念活動與優惠。11月20日起至12月14日，於敦化館1樓指定裝置拍照，上傳至個人 Facebook 或 Instagram 並標記「#SOGO敦化館Bye Bye」，即可憑 SOGO APP 內快樂購卡兌換「紀念磁鐵」乙份；於指定樓層集章完畢，還可再抽秀泰電影票。

買氣催策下，敦化館亦推出「Bye Bye Sale」感恩回饋及滿額贈活動。1至2樓指定精品消費滿2萬元送1,000元，全館滿1萬元送500元，當日累計達指定門檻再享小家電等級好禮。美食亦不打烊，單日累計消費滿1萬元，可兌換復興館指定餐飲500元電子折價券。

敦化館也同步推出「Bye Bye Sale」優惠回饋，精品品牌祭出最高三折優惠，部分品項包括針織外套、蕾絲上衣及皮草等秋冬款式皆下殺至3折，原價近24萬元的短版皮草外套特價不到7萬元，吸引高端客層搶購。另有歐系花卉剪裁夾克、粉色撞黑邊針織外套亦同享優惠，預料將掀起一波買氣。