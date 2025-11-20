快訊

「山谷燈光節」谷關試點燈！遊客偶遇歡呼美爆

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今年是第5屆的「山谷燈光節」，交通部觀光署參山國家風景區管理處本月29將在谷關公園開幕，谷關昨晚試點燈。記者游振昇／攝影

「山谷燈光節」今年第5屆，交通部觀光署參山國家風景區管理處本月29日將在谷關公園開幕點燈，梨山地區接續在12月21日點亮全台最高的耶誕樹，一起迎接即將到來的耶誕與跨年假期；谷關公園昨晚試點燈，遊客偶遇歡呼美爆。

谷關燈區今年以「耶誕泡湯趣」為主題，打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，活動期間，只要與現場燈飾合照上傳至參山處的FB專頁，即可至遊客中心兌換限量好禮。

參山處表示，今年首場開幕儀式將在谷關公園舉行，邀請知名歌手陳華、流浪盒子、卡尼特及泰雅原舞工坊輪番登台，帶來精彩表演。除了「泡湯喔熊」主題燈外，谷關遊客中心外的人行道設有「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、台灣油點草等象徵谷關生態的意象設計，邀請和平區在地工藝師林春節老師創作「謎樣山林」燈飾，布置於遊客中心入口，讓遊客拍照打卡。谷關光環境燈區自11月29日至115年1月11日。

參山處表示，今年喔熊裝置藝術燈，在谷關公園中央有喔熊一起泡湯賞燈，石溪蝶語燈區以谷關特有自然生態為靈感，將珍稀物種化為夜間光影，迷漾山林燈區由林春節老師設計製作，使用乾燥藤蔓、竹子與樹皮展現與自然緊密關係；谷關公園燈飾昨晚短暫試點燈，29日正式開燈。

