標榜「石虎柳丁」卻一顆都沒買？大苑子最新聲明遭網友打臉：太牽強

連鎖手搖飲「大苑子」近日公告，「台灣鮮榨柳丁綠」全面使用友善耕作的「石虎柳丁」，同時拍攝農場宣傳影片。但是出現於宣傳影片中的「長壽天然農場」卻發表聲明，表示今年並未供貨給大苑子，大苑院使用農場的影像，的確造成公眾誤解。隨著事件在網路上持續延燒，大苑子又於11月19日晚間發布聲明，指出「南投中寮＝石虎友善產區」，只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。但是網友對於最新聲明並不買單，留言表示「硬拗實在有點牽強」、「拒喝了，這樣解釋太牽強」、「我在臺灣讀大學 是不是都可以說我是臺灣大學的」

大苑子於11月17日發布公告，表示「台灣鮮榨柳丁綠」即日起全面使用「石虎柳丁」，並以石虎柳丁作為宣傳影片主題。但是大苑子卻在18日遭「長壽天然農場」發文打臉，業者公告中指出「請認明真正的石虎標章，一直以來我們為了確保消費者能得到真正經過驗證，產銷履歷，確實落實友善石虎農作的方式的柳丁，所以我們在農作過程中耗費的更多的心力及成本，如今卻有商人為了行銷欺騙消費者，到了我們的園區拍攝但未經授權卻上架影片及行銷活動，欺騙消費者全面使用石虎柳丁，在這邊告訴大家，我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了！！」

隨著業者公告出爐，立刻引起網友們的熱烈討論。長壽天然農場又在19日上午發表二次補充聲明。其中指出「大苑子確實曾向本農場採購約8～10萬斤柳丁，但因我們採友善耕作、果實外觀沒有慣行農法那麼漂亮，大苑子適用略低於一般柳丁的價格收購」同時並表示「過去合作從未以『石虎柳丁』對外宣傳」。

另外聲明中並表示，今年10月21日，大苑子主動聯繫我們，表示希望今年能以『石虎柳丁』上架他們的飲料產品。當下業者也說明「友善石虎農作是多年的努力。石虎標章有規範，不可混用來源。若要推廣，應以限量正確方式呈現，希望能一起推動更多農友加入友善農作行列，大苑子也接受」

在10月23日拍攝後，大苑子將採購量由20萬斤提高到25萬斤，而農場也推掉幾個以往合作的通路以促成合作。但是拍攝後大苑子未再聯繫，直到11月16日，才得知大苑子今年已經採購大量柳丁，但「輪不到本農場」採購量還可能縮減。詢問大苑子的說法，卻與拍攝當天的承諾不同。因此業者也決定不交貨，以避免更大損失。11月18日，大苑子在未合作情況下上架宣傳影片，內容拍攝於長壽天然農場，影片也提到產銷履歷，造成外界誤導。但實際上，今年度農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨。

對於業者的公告，大苑子在11月19日晚間發布公告，並提出5點聲明。第一點指出，認定南投中寮＝石虎友善產區，目前當地已有超過10組以上的石虎守衛隊，農民普遍以更友善方式管理果園。大苑子的核心精神是：只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。

公告並表示，自2017年起採購當地柳丁已超過300萬公斤，長期以行動支持在地農家與石虎棲地環境。2024年向張鴻濱先生採購約4.5萬公斤，今年推廣「石虎柳丁」，原已規劃持續採購，因此才會提前與張鴻濱先生聯繫、至果園拍攝介紹產區；至今大苑子仍強烈表達採購意願。因張鴻濱先生產原地勢較高，過往合作採收期多落在每年1月開始。

另外大苑子表示「未採購標章」不等於「未採購石虎柳丁」，大苑子訴求不在標章，而在理念倡議。大苑子從未宣稱使用「石虎友善農作」標章。支持南投中寮=支持石虎棲地的友善農業。完整流程皆維持透明，無混淆之意。拍攝果園目的是讓更多人看見南投中寮的努力。

不過對於大苑子的最新公告，許多網友並不買單，表示「裝潢得防火標章也是要另外購買，沒有購買不得稱之為防火材質。消防檢查就是要看標章！同理，沒有標章就不是石虎柳丁，謝謝！」、「用石虎柳丁的名字，去石虎柳丁認證果園拍宣傳照，然後買其他中寮的柳丁，油都被揩光了還沒賺到錢，難怪農民不爽出來講」、「傻眼 根本模糊焦點玩文字遊戲 那我在臺灣讀大學 是不是都可以說我是臺灣大學的」

