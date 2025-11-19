標榜「石虎柳丁」卻一顆都沒買？大苑子最新聲明遭網友打臉：太牽強

快訊

美國國會建議台灣挹注「第三國」強化嚇阻力 專家：為分擔美軍投資

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大苑子標榜使用「石虎柳丁」，卻遭農場業者發文打臉。圖／擷取自大苑子粉絲頁
大苑子標榜使用「石虎柳丁」，卻遭農場業者發文打臉。圖／擷取自大苑子粉絲頁

連鎖手搖飲「大苑子」近日公告，「台灣鮮榨柳丁綠」全面使用友善耕作的「石虎柳丁」，同時拍攝農場宣傳影片。但是出現於宣傳影片中的「長壽天然農場」卻發表聲明，表示今年並未供貨給大苑子，大苑院使用農場的影像，的確造成公眾誤解。隨著事件在網路上持續延燒，大苑子又於11月19日晚間發布聲明，指出「南投中寮＝石虎友善產區」，只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。但是網友對於最新聲明並不買單，留言表示「硬拗實在有點牽強」、「拒喝了，這樣解釋太牽強」、「我在臺灣讀大學 是不是都可以說我是臺灣大學的」

大苑子於11月17日發布公告，表示「台灣鮮榨柳丁綠」即日起全面使用「石虎柳丁」，並以石虎柳丁作為宣傳影片主題。但是大苑子卻在18日遭「長壽天然農場」發文打臉，業者公告中指出「請認明真正的石虎標章，一直以來我們為了確保消費者能得到真正經過驗證，產銷履歷，確實落實友善石虎農作的方式的柳丁，所以我們在農作過程中耗費的更多的心力及成本，如今卻有商人為了行銷欺騙消費者，到了我們的園區拍攝但未經授權卻上架影片及行銷活動，欺騙消費者全面使用石虎柳丁，在這邊告訴大家，我們這邊未售出任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，請大家不要被騙了！！」

隨著業者公告出爐，立刻引起網友們的熱烈討論。長壽天然農場又在19日上午發表二次補充聲明。其中指出「大苑子確實曾向本農場採購約8～10萬斤柳丁，但因我們採友善耕作、果實外觀沒有慣行農法那麼漂亮，大苑子適用略低於一般柳丁的價格收購」同時並表示「過去合作從未以『石虎柳丁』對外宣傳」。

另外聲明中並表示，今年10月21日，大苑子主動聯繫我們，表示希望今年能以『石虎柳丁』上架他們的飲料產品。當下業者也說明「友善石虎農作是多年的努力。石虎標章有規範，不可混用來源。若要推廣，應以限量正確方式呈現，希望能一起推動更多農友加入友善農作行列，大苑子也接受」

在10月23日拍攝後，大苑子將採購量由20萬斤提高到25萬斤，而農場也推掉幾個以往合作的通路以促成合作。但是拍攝後大苑子未再聯繫，直到11月16日，才得知大苑子今年已經採購大量柳丁，但「輪不到本農場」採購量還可能縮減。詢問大苑子的說法，卻與拍攝當天的承諾不同。因此業者也決定不交貨，以避免更大損失。11月18日，大苑子在未合作情況下上架宣傳影片，內容拍攝於長壽天然農場，影片也提到產銷履歷，造成外界誤導。但實際上，今年度農場與大苑子未有石虎柳丁合作，也未供貨。

對於業者的公告，大苑子在11月19日晚間發布公告，並提出5點聲明。第一點指出，認定南投中寮＝石虎友善產區，目前當地已有超過10組以上的石虎守衛隊，農民普遍以更友善方式管理果園。大苑子的核心精神是：只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。

公告並表示，自2017年起採購當地柳丁已超過300萬公斤，長期以行動支持在地農家與石虎棲地環境。2024年向張鴻濱先生採購約4.5萬公斤，今年推廣「石虎柳丁」，原已規劃持續採購，因此才會提前與張鴻濱先生聯繫、至果園拍攝介紹產區；至今大苑子仍強烈表達採購意願。因張鴻濱先生產原地勢較高，過往合作採收期多落在每年1月開始。

另外大苑子表示「未採購標章」不等於「未採購石虎柳丁」，大苑子訴求不在標章，而在理念倡議。大苑子從未宣稱使用「石虎友善農作」標章。支持南投中寮=支持石虎棲地的友善農業。完整流程皆維持透明，無混淆之意。拍攝果園目的是讓更多人看見南投中寮的努力。

不過對於大苑子的最新公告，許多網友並不買單，表示「裝潢得防火標章也是要另外購買，沒有購買不得稱之為防火材質。消防檢查就是要看標章！同理，沒有標章就不是石虎柳丁，謝謝！」、「用石虎柳丁的名字，去石虎柳丁認證果園拍宣傳照，然後買其他中寮的柳丁，油都被揩光了還沒賺到錢，難怪農民不爽出來講」、「傻眼 根本模糊焦點玩文字遊戲 那我在臺灣讀大學 是不是都可以說我是臺灣大學的」

【大苑子關於「南投中寮石虎友善柳丁」採購說明】

大苑子創立以來皆以透明、負責的態度，支持台灣農民、推廣台灣水果、守護台灣環境。

1 .認定「南投中寮=石虎友善產區」

南投中寮長期是石虎重要棲地，目前當地已有超過10組以上的石虎守衛隊，農民普遍以更友善方式管理果園。

大苑子的核心精神是：只要支持南投中寮的柳丁，就是支持石虎友善的土地。

2. 2017 - 2025 累積採購超過 300 萬公斤

自 2017 年起深耕南投中寮至今8年，累積採購當地柳丁已超過 300 萬公斤，長期以行動支持在地農家與石虎棲地環境。

3. 與張鴻濱先生合作超過7年

2024 年向張鴻濱先生採購約 4.5 萬公斤

自 2018 年至今，累積採購超過 50 萬公斤

今年推廣「石虎柳丁」，原已規劃持續採購，因此才會提前與張鴻濱先生聯繫、至果園拍攝介紹產區；至今 11/19 大苑子仍強烈表達採購意願。因張鴻濱先生產原地勢較高，過往合作採收期多落在每年 1 月開始。

4. 未採購標章≠未採購石虎柳丁

大苑子訴求不在標章，而在理念倡議

大苑子從未宣稱使用「石虎友善農作」標章。

支持南投中寮=支持石虎棲地的友善農業。

完整流程皆維持透明，無混淆之意。

5 .拍攝果園目的：讓更多人看見南投中寮的努力

前往張鴻濱先生產區拍攝的目的是透過影像呈現土地如何兼顧農作與生態，期望讓大眾更理解「南投中寮石虎友善」的真實現況與努力。

本事件造成社會大眾困擾，深感抱歉。

大苑子未來將持續支持台灣農業的發展

大苑子於11月19日發表最新聲明。圖／擷取自大苑子粉絲頁
大苑子於11月19日發表最新聲明。圖／擷取自大苑子粉絲頁

南投 手搖飲
