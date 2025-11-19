搶攻耶誕跨年商機 台中新光三越打造中部最美耶誕地標

溫馨浪漫的耶誕季節正式登場，台中新光三越搶攻耶誕跨年商機，即日起至明年1月2日，在一樓水舞廣場打造中部最美耶誕地標。全新登場的「 12米浪漫雪花耶誕樹」，以植絨樹身結合細緻金銀球飾，宛如冬季星河降臨，可望成為今年冬日最夯的約會與打卡勝地之一。

今年的耶誕樹旁，以童話般的「小樹雪景」打造夢幻的氛圍，而象徵心意與祝福的「幸福郵筒」及滿載禮物的「耶誕禮物列車」穿梭其中，為民眾送上滿滿的節慶溫度。廣場旁更串連百米長的夢幻「流星隧道」、綿延的絕美冰藍萬顆燈海，彷彿置身璀璨銀河，每一步都是社群必拍亮點。

即日起至明年1月4日期間，每晚18:00-21:00整點，更推出由金曲製作人侯志堅老師傾力打造專屬聖誕音樂的「星燦之夜音樂燈光秀」，結合夢幻燈光與動感旋律，帶來震撼與浪漫的視聽饗宴。

11月22日(六)下午四點，新光三越將於一樓廣場舉辦盛大耶誕點燈派對。金鐘主持人王伯源將化身成幸福特派員，帶領民眾搭乘耶誕禮物列車迎接幸福時刻，當日由舞客星絢麗開場，以KPOP熱力點燃聖誕夜，並邀請千禧全創作唱跳新星王Aden及新生代饒舌歌手PIZZALI雙軸獻藝，以音浪共同點亮聖誕樹。

12月24日(三)平安夜，更將迎來100位耶誕老公公齊聚報佳音，與大家一起迎接最歡樂的耶誕夜。此外，11月21日至12月25日期間於FB/IG拍照分享耶誕樹，並標記#新光三越台中中港店及#耶誕幸福快遞中，出示打卡畫面即可憑會員APP兌換指定贈品乙份。

為搶攻耶誕跨年商機，新光三越同步推出今年最受矚目的耶誕禮物清單，從精品美妝到3C科技，滿足送禮與犒賞的需求。例如YSL奢金流星聖誕倒數月曆，特價1萬5,000元；香奈兒璀璨星辰頰彩盤特價2,460元；iSTORE iPhone 17 Pro推薦價3萬9,900元起，多款夢幻禮品都是今年最值得收藏、交換的佳節首選。

新光三越各樓餐廳也特別針對耶誕節推出頂級饗宴，例如「名人坊」推出四人豪華分享餐，特價6,000元；「老乾杯」推出生牛肉料理四人饗宴套餐，推薦價9,520元等。