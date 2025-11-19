快訊

美國國會建議台灣挹注「第三國」強化嚇阻力 專家：為分擔美軍投資

搶攻耶誕跨年商機 台中新光三越打造中部最美耶誕地標

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
滿載禮物的「耶誕禮物列車」穿梭其中，為民眾送上滿滿的節慶溫度。圖／業者提供
滿載禮物的「耶誕禮物列車」穿梭其中，為民眾送上滿滿的節慶溫度。圖／業者提供

溫馨浪漫的耶誕季節正式登場，台中新光三越搶攻耶誕跨年商機，即日起至明年1月2日，在一樓水舞廣場打造中部最美耶誕地標。全新登場的「 12米浪漫雪花耶誕樹」，以植絨樹身結合細緻金銀球飾，宛如冬季星河降臨，可望成為今年冬日最夯的約會與打卡勝地之一。

今年的耶誕樹旁，以童話般的「小樹雪景」打造夢幻的氛圍，而象徵心意與祝福的「幸福郵筒」及滿載禮物的「耶誕禮物列車」穿梭其中，為民眾送上滿滿的節慶溫度。廣場旁更串連百米長的夢幻「流星隧道」、綿延的絕美冰藍萬顆燈海，彷彿置身璀璨銀河，每一步都是社群必拍亮點。

即日起至明年1月4日期間，每晚18:00-21:00整點，更推出由金曲製作人侯志堅老師傾力打造專屬聖誕音樂的「星燦之夜音樂燈光秀」，結合夢幻燈光與動感旋律，帶來震撼與浪漫的視聽饗宴。

11月22日(六)下午四點，新光三越將於一樓廣場舉辦盛大耶誕點燈派對。金鐘主持人王伯源將化身成幸福特派員，帶領民眾搭乘耶誕禮物列車迎接幸福時刻，當日由舞客星絢麗開場，以KPOP熱力點燃聖誕夜，並邀請千禧全創作唱跳新星王Aden及新生代饒舌歌手PIZZALI雙軸獻藝，以音浪共同點亮聖誕樹

12月24日(三)平安夜，更將迎來100位耶誕老公公齊聚報佳音，與大家一起迎接最歡樂的耶誕夜。此外，11月21日至12月25日期間於FB/IG拍照分享耶誕樹，並標記#新光三越台中中港店及#耶誕幸福快遞中，出示打卡畫面即可憑會員APP兌換指定贈品乙份。

為搶攻耶誕跨年商機，新光三越同步推出今年最受矚目的耶誕禮物清單，從精品美妝到3C科技，滿足送禮與犒賞的需求。例如YSL奢金流星聖誕倒數月曆，特價1萬5,000元；香奈兒璀璨星辰頰彩盤特價2,460元；iSTORE iPhone 17 Pro推薦價3萬9,900元起，多款夢幻禮品都是今年最值得收藏、交換的佳節首選。

新光三越各樓餐廳也特別針對耶誕節推出頂級饗宴，例如「名人坊」推出四人豪華分享餐，特價6,000元；「老乾杯」推出生牛肉料理四人饗宴套餐，推薦價9,520元等。

搶攻耶誕跨年商機！台中新光三越打造最美耶誕地標「12米浪漫雪花耶誕樹」。圖／業者提供
搶攻耶誕跨年商機！台中新光三越打造最美耶誕地標「12米浪漫雪花耶誕樹」。圖／業者提供

新光三越 台中市 聖誕樹 耶誕節
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新光三越氣爆監院指中市府警覺不足 何欣純：讓人感覺台中不安全

沒在怕？男攜毒逛新北耶誕城 「禁菸區囂張抽菸」警逮人開罰

新光三越氣爆「監院指中市府警覺不足」 盧秀燕：正面看待報告

台南最夢幻耶誕地標！新光三越「12米高耶誕樹」今點燈 不只燈光秀 「5大看點」每日這時點亮夜晚

相關新聞

標榜「石虎柳丁」卻一顆都沒買？大苑子最新聲明遭網友打臉：太牽強

連鎖手搖飲「大苑子」近日公告，「台灣鮮榨柳丁綠」全面使用友善耕作的「石虎柳丁」，同時拍攝農場宣傳影片。但是出現於宣傳影片...

用「螞蟻」做沙拉醬！夏花餐室「印度雙廚四手套餐」限時2天登場

提供印度多元地方料理的「夏花餐室」，主廚Joseph將攜手印度新銳女主廚 Gayatri，以雙廚四手的形式，於11月21...

台中人注意！「CHAR CHAR」開幕話題爆棚 美食×調酒成最潮深夜食堂

由麻葉餐飲集團執行長魏幸怡（Sandy）打造的全新品牌 「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taic...

LOEWE宣佈宋江出任代言人 aespa GISELLE演出新廣告

韓國娛樂產業在網路時代影響力受到精品肯定。西班牙品牌LOEWE宣布日前剛退伍的韓國演員宋江出任全新品牌大使，同時發布的全...

7-ELEVEN推「動物方城市2」、「線條小狗」超萌周邊 公仔盲盒必須全包

迪士尼年終續集強片《動物方城市2》即將上映，人氣警探哈茱蒂與胡尼克再度出任務，7-ELEVEN也預告將自11月26日至1...

最浪漫的玫瑰珠寶！La Rose Dior短頸鏈、開放式戒指新設計亮相

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane為La Rose Dior系列構思出全新作品。對自幼在諾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。