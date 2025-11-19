快訊

用「螞蟻」做沙拉醬！夏花餐室「印度雙廚四手套餐」限時2天登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
夏花餐室主廚Joseph Elias Vaz（左）與客座主廚Gayatri Desai，共同推出四手聯彈套餐。圖／夏花餐室提供
夏花餐室主廚Joseph Elias Vaz（左）與客座主廚Gayatri Desai，共同推出四手聯彈套餐。圖／夏花餐室提供

提供印度多元地方料理的「夏花餐室」，主廚Joseph將攜手印度新銳女主廚 Gayatri，以雙廚四手的形式，於11月21、22日限定推出13道式的主題套餐，不僅能夠吃到重新演繹的當代印度料理，也有機會品嚐到芭樂、甜玉米等台灣在地食材，甚至連「螞蟻」也入饌，化身成為野菜沙拉的一部分。

夏花餐室主廚Joseph Elias Vaz擁有超過40年的廚藝資歷，料理根基深植於印度西海岸，料理歷程也包括中東、歐洲、馬爾地夫至瑞士等不同地區，累積深厚的多元文化與歐陸料理實力。擔任客座主廚的Gayatri Desai則是透過旅行為養分，不斷充實自我，並曾被評選為印度40歲以下最受矚目的主廚之一。

兩位主廚首度合作，透過發酵、煙燻與炭烤等豐富手法，結合創新的概念發想，將印度家鄉的靈魂注入食材之中。開場的「毛豆味噌的蠶豆／蓮藕天婦羅／阿伯花生／羊肚菌蘑菇脆片」，使用毛豆味噌調味的蠶豆，搭配鷹嘴豆麵糊酥炸的蓮藕，爽辣開胃。球狀的阿伯是一種印度南部的圓形煎餅，加上花生奶油和蒸花生米點綴，溫和香滑。羊肚菌蘑菇脆片則是將蘑菇風乾後製成醬料，塗在餅皮上烘烤，香脆順口。

「帝王蟹／漬紫蘇／阿魏米片」將印度米餅變身，透過阿魏、黑胡椒等香料調味，搭配以辣椒醃漬紫蘇葉、醬油的帝王蟹肉，創造出米餅的全新樣貌。在印度部份地區，螞蟻也是入菜食材。「野菜沙拉／螞蟻醬／煙燻烏梅」將台灣在地的龍鬚菜、山蘇、川七等蔬菜，以越南米紙包裹，搭配印度風味的冷燻油漬螞蟻醬、自製烏梅醬，透過螞蟻的酸度與烏梅交疊風味，帶來另類的食趣。

「果阿街頭的酥煎鹽麴小牛胸腺」復刻主廚故鄉的庶民小吃，將小牛胸腺汆燙後以洋蔥、鹽麴醃製，裹上粗粒小麥粉以奶油煎香，搭配特製香料醬共同捲入Poee中品嚐。除此之外，套餐中也吃得到「芥末生鮪／米麴番茄／檸檬糖／噗哩」、「煙燻漬鯖魚／草莓醋／米麴辣椒」、「炙燒干貝與食茱萸／烤玉米／玉米味噌」、「鮑魚粥／小米味噌泡泡」、「澳洲有機菲力牛排／烤蒜／樹蕃茄刺芫荽醬」等不同餐點。

Joseph Elias Vaz ✕ Gayatri Desai四手聯彈套餐共計提供13道餐點，每人2,980元，提供午餐、晚餐時段。另外還有Great State Aleworks精釀啤酒Pairing方案，供應6款各具特色的精釀啤酒，每位加價200元。

野菜沙拉／螞蟻醬／煙燻烏梅。圖／夏花餐室提供
野菜沙拉／螞蟻醬／煙燻烏梅。圖／夏花餐室提供
煙燻漬鯖魚／草莓醋／米麴辣椒。圖／夏花餐室提供
煙燻漬鯖魚／草莓醋／米麴辣椒。圖／夏花餐室提供
果阿街頭的酥煎鹽麴小牛胸腺。圖／夏花餐室提供
果阿街頭的酥煎鹽麴小牛胸腺。圖／夏花餐室提供
鮑魚粥／小米味噌泡泡。圖／夏花餐室提供
鮑魚粥／小米味噌泡泡。圖／夏花餐室提供
澳洲有機菲力牛排／烤蒜／樹蕃茄刺芫荽醬。圖／夏花餐室提供
澳洲有機菲力牛排／烤蒜／樹蕃茄刺芫荽醬。圖／夏花餐室提供
櫻桃鴨胸火腿／芭樂鹹酸甜／佛卡夏 。圖／夏花餐室提供
櫻桃鴨胸火腿／芭樂鹹酸甜／佛卡夏 。圖／夏花餐室提供
炙燒干貝與食茱萸／烤玉米／玉米味噌。圖／夏花餐室提供
炙燒干貝與食茱萸／烤玉米／玉米味噌。圖／夏花餐室提供

