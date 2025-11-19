快訊

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

未用文雅蛋仍被列名…下游店家喊冤 要求龍忠蛋行盡速澄清來源

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對台中市衛生局公布龍忠蛋行35家下游店家名單後，不少業者反映生意受損，要求龍忠必須清楚公布來源。記者黑中亮／攝影
針對台中市衛生局公布龍忠蛋行35家下游店家名單後，不少業者反映生意受損，要求龍忠必須清楚公布來源。記者黑中亮／攝影

針對台中市衛生局17日公布龍忠蛋行芬普尼蛋的35家下游店家名單，不少業者反映龍忠須清楚公布到底誰有用到文雅蛋，以及誰沒有用到，畢竟他們明明沒有用到文雅的蛋，卻被列在名單上，導致近來的生意已明顯受損，且不滿地表示，事發後已隔了多天，但龍忠卻始終沒下文。對此，龍忠蛋行委任律師今天回應媒體表示，未來將與蛋行討論後研擬處理方式。

一家在大肚經營焢肉飯的業者指出，事發後，已經沒有用到文雅畜牧場的蛋，卻出現在龍忠蛋行的下游35家店家名單上，要求蛋行出來為店家澄清，不能只顧自己的聲譽，卻未對受害店家負責，清楚說明蛋的來源，否則生意受到損失，遭殃的還是小店家。

業者並說，蛋籃內都有標示牧場來源，目前店內的2籃雞蛋分別來自2個不同的牧場，但都不是文雅畜牧場，此外35家名單中也有牛肉麵、烘焙坊業者，均說食安處日前上門稽查時，已證實不是使用文雅畜牧場的雞蛋，但龍忠蛋行下游廠商名單被公布後，生意也跟著受到很大的影響。

龍忠蛋行並指出，目前對台中市府公布的那35家客戶，「真的對他們感到比較抱歉，因為為了配合政府的流程要公布，但我不知道政府那邊為什麼會外流」，這方面店家並也不清楚，只能說真的是對35家的店家感到抱歉。

針對台中市衛生局公布龍忠蛋行35家下游店家名單後，不少業者反映生意受損，要求龍忠必須清楚公布來源。記者黑中亮／攝影
針對台中市衛生局公布龍忠蛋行35家下游店家名單後，不少業者反映生意受損，要求龍忠必須清楚公布來源。記者黑中亮／攝影
針對台中市衛生局公布龍忠蛋行35家下游店家名單後，不少業者反映生意受損，要求龍忠必須清楚公布來源。記者黑中亮／攝影
針對台中市衛生局公布龍忠蛋行35家下游店家名單後，不少業者反映生意受損，要求龍忠必須清楚公布來源。記者黑中亮／攝影

芬普尼 雞蛋 台中市 衛生局 食安
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

文雅畜牧場芬普尼汙染 從上到下均稱不知情 彰檢繼續調查

追查毒雞蛋⋯食藥署訂監測計畫 列洗選蛋場清單 年底前再查至少100件

販售芬普尼雞蛋龍忠蛋行貼律師聲明稿 接受顧客前來退換雞蛋

文雅蛋場違規賣毒蛋…逾3.4萬顆追不回、下游不明 食藥署44字回應

相關新聞

下游店家喊冤：未用文雅蛋仍被列名 要求龍忠蛋行盡速澄清來源

針對台中市衛生局17日公布龍忠蛋行芬普尼蛋的35家下游店家名單，不少業者反映龍忠須清楚公布到底誰有用到文雅蛋，以及誰沒有...

台中人注意！「CHAR CHAR」開幕話題爆棚 美食×調酒成最潮深夜食堂

由麻葉餐飲集團執行長魏幸怡（Sandy）打造的全新品牌 「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taic...

LOEWE宣佈宋江出任代言人 aespa GISELLE演出新廣告

韓國娛樂產業在網路時代影響力受到精品肯定。西班牙品牌LOEWE宣布日前剛退伍的韓國演員宋江出任全新品牌大使，同時發布的全...

7-ELEVEN推「動物方城市2」、「線條小狗」超萌周邊 公仔盲盒必須全包

迪士尼年終續集強片《動物方城市2》即將上映，人氣警探哈茱蒂與胡尼克再度出任務，7-ELEVEN也預告將自11月26日至1...

最浪漫的玫瑰珠寶！La Rose Dior短頸鏈、開放式戒指新設計亮相

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane為La Rose Dior系列構思出全新作品。對自幼在諾...

將雪花與心意閃耀定格 GUCCI發表2025 Gift假日禮讚系列

每到年終歲末，冷冽的空氣像伴隨著北國的銀色雪花，飄來耶誕節的溫暖聯想。古馳（GUCCI）發表了2025 Gift假日禮讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。