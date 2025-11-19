未用文雅蛋仍被列名…下游店家喊冤 要求龍忠蛋行盡速澄清來源
針對台中市衛生局17日公布龍忠蛋行芬普尼蛋的35家下游店家名單，不少業者反映龍忠須清楚公布到底誰有用到文雅蛋，以及誰沒有用到，畢竟他們明明沒有用到文雅的蛋，卻被列在名單上，導致近來的生意已明顯受損，且不滿地表示，事發後已隔了多天，但龍忠卻始終沒下文。對此，龍忠蛋行委任律師今天回應媒體表示，未來將與蛋行討論後研擬處理方式。
一家在大肚經營焢肉飯的業者指出，事發後，已經沒有用到文雅畜牧場的蛋，卻出現在龍忠蛋行的下游35家店家名單上，要求蛋行出來為店家澄清，不能只顧自己的聲譽，卻未對受害店家負責，清楚說明蛋的來源，否則生意受到損失，遭殃的還是小店家。
業者並說，蛋籃內都有標示牧場來源，目前店內的2籃雞蛋分別來自2個不同的牧場，但都不是文雅畜牧場，此外35家名單中也有牛肉麵、烘焙坊業者，均說食安處日前上門稽查時，已證實不是使用文雅畜牧場的雞蛋，但龍忠蛋行下游廠商名單被公布後，生意也跟著受到很大的影響。
龍忠蛋行並指出，目前對台中市府公布的那35家客戶，「真的對他們感到比較抱歉，因為為了配合政府的流程要公布，但我不知道政府那邊為什麼會外流」，這方面店家並也不清楚，只能說真的是對35家的店家感到抱歉。
