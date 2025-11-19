台中人注意！「CHAR CHAR」開幕話題爆棚 美食×調酒成最潮深夜食堂

由麻葉餐飲集團執行長魏幸怡（Sandy）打造的全新品牌 「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」， 將於11月21日開幕，結合燒肉牛排、跨國Tapas與專業調酒，主打「餐好吃、酒也好喝」的深夜餐酒體驗，瞄準下班族與宵夜族群，成為台中新一代夜晚聚會的新據點。

與一般燒肉店不同，「CHAR CHAR」全程使用冷藏原塊肉，由主廚現點現切，並設置專屬修肉室維持最佳熟成與新鮮度。從炙燒肉品、義式或亞洲風味的Tapas，到Pasta與宵夜料理，提供多國風味自由搭配的彈性飲食形式。

此次也邀請多次入選「亞洲50最佳酒吧」的 「BAR MOOD」 首度進駐台中，由創辦人 吳盈憲（Nick Wu） 操刀兩款限定調酒——「金萱紫蘇冰茶」與「東美蜜瓜冰茶」。前者以山林氣息與茶文化為靈感，呈現溫潤木質調；後者以清爽果香描繪台中的輕快節奏，詮釋城市性格。

「CHAR CHAR」的品牌名結合台語「赤赤」、中文「恰恰」，象徵火候與風味的恰好時刻，也延伸Charisma（魅力）意涵。菜色方面，「CHAR CHAR」以炙燻火烤為主軸，並提供八款特製醬料，從台式、川味到紐奧良風格皆可自由搭配。

Tapas 共有 26 道、甜點 7 款，例如以稻草煙燻鰹魚帶出海味的「鰹魚番茄沙拉」、結合台式家常辛香的「剝皮椒烏雞煲湯」、烤至微焦的「墨式法士達捲餅」、深夜必點的「鑊氣招牌炒飯」，以及帶煙燻氣息的「巴斯克蛋糕」。

魏幸怡表示，餐廳靈感來自與名廚江振誠談到國外盛行的「共享式餐飲」，在同一空間裡，同時擁有餐廳的完整度與酒吧的自由度，讓「喝一杯」與「吃一頓」能自然共存。她也希望把台中的自在步調轉化為料理、調酒與氛圍，讓「CHAR CHAR」成為城市裡屬於每個人的夜晚節奏。

◎CHAR CHAR steak＋BAR MOOD Taichung ．地址：台中市北屯區崇德十路一段415號 ．電話：04-2422-8177 ．公休日：週一、週二 ．消費方式：CHAR CHAR steak低消800元+10%/人；BAR MOOD Taichung低消500元+10%/人

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康