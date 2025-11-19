快訊

影／雄女「制服改造片」掀乖乖牌爭議 學姐黃捷發聲了

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

台中人注意！「CHAR CHAR」開幕話題爆棚 美食×調酒成最潮深夜食堂

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
「CHAR CHAR」瞄準下班族與宵夜族群，將於11月21日開幕。圖／CHAR CHAR steak提供
「CHAR CHAR」瞄準下班族與宵夜族群，將於11月21日開幕。圖／CHAR CHAR steak提供

由麻葉餐飲集團執行長魏幸怡（Sandy）打造的全新品牌 「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taichung」， 將於11月21日開幕，結合燒肉牛排、跨國Tapas與專業調酒，主打「餐好吃、酒也好喝」的深夜餐酒體驗，瞄準下班族與宵夜族群，成為台中新一代夜晚聚會的新據點。

與一般燒肉店不同，「CHAR CHAR」全程使用冷藏原塊肉，由主廚現點現切，並設置專屬修肉室維持最佳熟成與新鮮度。從炙燒肉品、義式或亞洲風味的Tapas，到Pasta與宵夜料理，提供多國風味自由搭配的彈性飲食形式。

此次也邀請多次入選「亞洲50最佳酒吧」的 「BAR MOOD」 首度進駐台中，由創辦人 吳盈憲（Nick Wu） 操刀兩款限定調酒——「金萱紫蘇冰茶」與「東美蜜瓜冰茶」。前者以山林氣息與茶文化為靈感，呈現溫潤木質調；後者以清爽果香描繪台中的輕快節奏，詮釋城市性格。

「CHAR CHAR」的品牌名結合台語「赤赤」、中文「恰恰」，象徵火候與風味的恰好時刻，也延伸Charisma（魅力）意涵。菜色方面，「CHAR CHAR」以炙燻火烤為主軸，並提供八款特製醬料，從台式、川味到紐奧良風格皆可自由搭配。

Tapas 共有 26 道、甜點 7 款，例如以稻草煙燻鰹魚帶出海味的「鰹魚番茄沙拉」、結合台式家常辛香的「剝皮椒烏雞煲湯」、烤至微焦的「墨式法士達捲餅」、深夜必點的「鑊氣招牌炒飯」，以及帶煙燻氣息的「巴斯克蛋糕」。

魏幸怡表示，餐廳靈感來自與名廚江振誠談到國外盛行的「共享式餐飲」，在同一空間裡，同時擁有餐廳的完整度與酒吧的自由度，讓「喝一杯」與「吃一頓」能自然共存。她也希望把台中的自在步調轉化為料理、調酒與氛圍，讓「CHAR CHAR」成為城市裡屬於每個人的夜晚節奏。

◎CHAR CHAR steak＋BAR MOOD Taichung

．地址：台中市北屯區崇德十路一段415號

．電話：04-2422-8177

．公休日：週一、週二

．消費方式：CHAR CHAR steak低消800元+10%/人；BAR MOOD Taichung低消500元+10%/人

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雖名為「CHAR CHAR steak」，卻顛覆傳統牛排形式，加入更多時下燒肉、餐酒館所沒有的隱藏料理和獨特吃法，從烤肉到異國風味的Tapas一應俱全。圖／CHAR CHAR steak提供
雖名為「CHAR CHAR steak」，卻顛覆傳統牛排形式，加入更多時下燒肉、餐酒館所沒有的隱藏料理和獨特吃法，從烤肉到異國風味的Tapas一應俱全。圖／CHAR CHAR steak提供
店內更設有專屬的修肉室，處理與保存肉品。圖／CHAR CHAR steak提供
店內更設有專屬的修肉室，處理與保存肉品。圖／CHAR CHAR steak提供
「CHAR CHAR」以炙燻火烤為主題，提供八款特製醬料——美式 BBQ、台式烤肉、川味麻辣、泰式酸辣、港式蔥薑、日式壽喜燒、韓式鹽味芝麻油、紐奧良乾碟，可自由搭配品嚐。圖／CHAR CHAR steak提供
「CHAR CHAR」以炙燻火烤為主題，提供八款特製醬料——美式 BBQ、台式烤肉、川味麻辣、泰式酸辣、港式蔥薑、日式壽喜燒、韓式鹽味芝麻油、紐奧良乾碟，可自由搭配品嚐。圖／CHAR CHAR steak提供
餐廳靈感來自國外盛行的「共享式餐飲」，在同一空間裡，同時擁有餐廳的完整度與酒吧的自由度。圖／CHAR CHAR steak提供
餐廳靈感來自國外盛行的「共享式餐飲」，在同一空間裡，同時擁有餐廳的完整度與酒吧的自由度。圖／CHAR CHAR steak提供

調酒 燒肉 餐廳 台中市 品牌
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中市府宣布普發1萬元花在台中 有機會中百萬元獎

金馬62／裴斗娜首度來台！期待台灣美食　憶「空氣人形」合作李屏賓：他很可愛

快樂第一！3星座最懂享受人生...金牛愛吃美食、他重視心靈滿足

燒肉、異國料理＋BAR MOOD調酒！台中最新深夜食堂「CHAR CHAR」登場

相關新聞

台中人注意！「CHAR CHAR」開幕話題爆棚 美食×調酒成最潮深夜食堂

由麻葉餐飲集團執行長魏幸怡（Sandy）打造的全新品牌 「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taic...

LOEWE宣佈宋江出任代言人 aespa GISELLE演出新廣告

韓國娛樂產業在網路時代影響力受到精品肯定。西班牙品牌LOEWE宣布日前剛退伍的韓國演員宋江出任全新品牌大使，同時發布的全...

7-ELEVEN推「動物方城市2」、「線條小狗」超萌周邊 公仔盲盒必須全包

迪士尼年終續集強片《動物方城市2》即將上映，人氣警探哈茱蒂與胡尼克再度出任務，7-ELEVEN也預告將自11月26日至1...

最浪漫的玫瑰珠寶！La Rose Dior短頸鏈、開放式戒指新設計亮相

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane為La Rose Dior系列構思出全新作品。對自幼在諾...

將雪花與心意閃耀定格 GUCCI發表2025 Gift假日禮讚系列

每到年終歲末，冷冽的空氣像伴隨著北國的銀色雪花，飄來耶誕節的溫暖聯想。古馳（GUCCI）發表了2025 Gift假日禮讚...

西島秀俊、桂綸鎂國際合製鉅作《最親愛的陌生人》 定檔1月16日全台上映

第62屆金馬獎話題電影齊發，強檔片單涵蓋國際合製、人性劇情與奇幻動畫新視野，呈現跨語言、跨文化、跨類型的多元創作能量，包括今年典禮最吸睛頒獎嘉賓西島秀俊攜手桂綸鎂主演、獲選金馬影展閉幕片的《最親愛的陌生人》，9月已於日本盛大上映，近期中文版正式海報與前導預告曝光，並宣布台灣定檔2026年1月16日全台獻映，令人相當期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。