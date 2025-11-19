LOEWE宣佈宋江出任代言人 aespa GISELLE演出新廣告

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE宣布韓國演員宋江出任全新品牌大使。圖／LOEWE提供
韓國娛樂產業在網路時代影響力受到精品肯定。西班牙品牌LOEWE宣布日前剛退伍的韓國演員宋江出任全新品牌大使，同時發布的全新品牌形象廣告，則找來LOEWE品牌大使、韓流女團aespa的日籍成員GISELLE（內永枝利）擔綱演出。

今年31歲的宋江於2017年以演出韓劇「她愛上了我的謊」配角出道。近年因為演出Netflix劇集「喜歡的話請響鈴」、「Sweet Home 甜蜜家園」以及 SBS劇集「與惡魔有約」，成為韓國備受矚目的演員之一。上個月剛剛退伍的他，預計將主演名為「四手聯彈」的新劇，並積極展開韓國、中國、日本的巡迴粉絲見面會。

而GISELLE所擔綱演出的全新廣告，則是由Johnny Dufort掌鏡、Jack Webb執導。她在建築林立的都市街道與靜謐的室內空間中交錯遊走，時而沉思片刻，展現出一位表演者的雙面特質。 GISELLE在廣告片中身著LOEWE 2026早春系列由品牌標誌性Panta牛仔短靴為原型、以皮革材質詮釋全新Panta短靴。經典Puzzle包款與Flamenco包款以明線裝飾、鉚釘或牛仔風細節煥新演繹。GISELLE手拿的Hammock Flip包款為經典Hammock更為柔軟的版本，以縫合翻轉結構平衡率性與實用，可調節手提把則能自在於單肩與斜背造型間隨意切換，彰顯多變風格。

LOEWE推出全新形象廣告中的Amazona包。圖／LOEWE提供
LOEWE推出全新形象廣告中的Puzzle包。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布韓國演員宋江出任全新品牌大使。圖／LOEWE提供
LOEWE推出全新形象廣告中的Hammock包。圖／LOEWE提供
LOEWE推出全新形象廣告中的Flamenco包。圖／LOEWE提供
LOEWE推出全新形象廣告中的Puzzle包。圖／LOEWE提供
LOEWE推出全新形象廣告中的Flamenco包。圖／LOEWE提供
LOEWE宣布韓國演員宋江出任全新品牌大使。圖／LOEWE提供
LOEWE推出由全球知名女子團體aespa成員、LOEWE品牌大使GISELLE演繹的全新形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE推出由全球知名女子團體aespa成員、LOEWE品牌大使GISELLE演繹的全新形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE推出由全球知名女子團體aespa成員、LOEWE品牌大使GISELLE演繹的全新形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE推出由全球知名女子團體aespa成員、LOEWE品牌大使GISELLE演繹的全新形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE推出由全球知名女子團體aespa成員、LOEWE品牌大使GISELLE演繹的全新形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE推出由全球知名女子團體aespa成員、LOEWE品牌大使GISELLE演繹的全新形象廣告。圖／LOEWE提供
