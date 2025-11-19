7-ELEVEN推「動物方城市2」、「線條小狗」超萌周邊 公仔盲盒必須全包

迪士尼年終續集強片《動物方城市2》即將上映，人氣警探哈茱蒂與胡尼克再度出任務，7-ELEVEN也預告將自11月26日至12月31日同步推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，共70款限量商品萌趣登場。11月26日15:00起至12月7日24:00門市開放快閃購，消費不限金額報手機即可直接買；12月8日15:00至12月31日23:59會員集滿6點可加價購任1款。

本次主打多款必收精品，包括經典收藏控最愛的「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」，6款角色包含茱蒂、胡尼克、樹懶快俠、飛仔、洪金豹等；另有「動物方城市系列演唱會公仔盲盒」，新增水牛警長、志羚姐姐等角色，並有機會抽中胡尼克隱藏版角色，2組皆可隨機購買或整套收藏。粉絲也能入手高度還原的「動物方城市系列掌心存錢筒」，茱蒂與胡尼克一次帶回家，兼具擺飾與存錢實用性。

日常選物方面，「動物方城市系列立體公仔馬克杯」以立體杯蓋與造型握把呈現茱蒂與尼克的可愛魅力；「動物方城市系列餐具組」成套展現角色特色，為用餐增添儀式感。居家粉絲則可選擇「雙面天絲水洗枕」、「法蘭絨暖被」、「雙人床包組」等寢具，打造滿滿動物方城市風格的生活環境。

配件控也有超多選擇，「絨毛公仔+娃包」提供茱蒂、樹懶快俠2款組合，角色小包搭配玩偶，成為包包最亮眼吊飾。「動物方城市系列串珠鑰匙圈」以大頭公仔造型呈現4款角色，兼具收藏與實用功能；「動物方城市系列手機掛繩絨毛小包」則推出5款造型，可掛手機、識別證等小物，提升便利與可愛度。

除迪士尼角色外，7-ELEVEN同步引進人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起推出16款商品，包括追星族與曬娃族最愛的「絨毛痛包」、「絨毛證件套」，可展示小卡與收藏物；外出族可選擇「拉桿收納包」、「行李束帶」點綴行李設備，收納包也能單肩背或搭配行李拉桿使用；居家系列則推出超巨大「絨毛抱枕」、「乾髮帽」、「陶瓷盤組」等萌系單品，打造療癒生活風格。