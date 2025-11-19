快訊

畢業生參加獸醫國考 竟在考場用手機上網找答案...須向公庫支付6萬

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN推「動物方城市2」、「線條小狗」超萌周邊 公仔盲盒必須全包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN全店搶搭全台動畫上映話題熱潮，自11月26日起至12月31日止推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，蒐集共70款商品萌趣登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店搶搭全台動畫上映話題熱潮，自11月26日起至12月31日止推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，蒐集共70款商品萌趣登場。圖／7-ELEVEN提供

迪士尼年終續集強片《動物方城市2》即將上映，人氣警探哈茱蒂與胡尼克再度出任務，7-ELEVEN也預告將自11月26日至12月31日同步推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，共70款限量商品萌趣登場。11月26日15:00起至12月7日24:00門市開放快閃購，消費不限金額報手機即可直接買；12月8日15:00至12月31日23:59會員集滿6點可加價購任1款。

本次主打多款必收精品，包括經典收藏控最愛的「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」，6款角色包含茱蒂、胡尼克、樹懶快俠、飛仔、洪金豹等；另有「動物方城市系列演唱會公仔盲盒」，新增水牛警長、志羚姐姐等角色，並有機會抽中胡尼克隱藏版角色，2組皆可隨機購買或整套收藏。粉絲也能入手高度還原的「動物方城市系列掌心存錢筒」，茱蒂與胡尼克一次帶回家，兼具擺飾與存錢實用性。

日常選物方面，「動物方城市系列立體公仔馬克杯」以立體杯蓋與造型握把呈現茱蒂與尼克的可愛魅力；「動物方城市系列餐具組」成套展現角色特色，為用餐增添儀式感。居家粉絲則可選擇「雙面天絲水洗枕」、「法蘭絨暖被」、「雙人床包組」等寢具，打造滿滿動物方城市風格的生活環境。

配件控也有超多選擇，「絨毛公仔+娃包」提供茱蒂、樹懶快俠2款組合，角色小包搭配玩偶，成為包包最亮眼吊飾。「動物方城市系列串珠鑰匙圈」以大頭公仔造型呈現4款角色，兼具收藏與實用功能；「動物方城市系列手機掛繩絨毛小包」則推出5款造型，可掛手機、識別證等小物，提升便利與可愛度。

除迪士尼角色外，7-ELEVEN同步引進人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起推出16款商品，包括追星族與曬娃族最愛的「絨毛痛包」、「絨毛證件套」，可展示小卡與收藏物；外出族可選擇「拉桿收納包」、「行李束帶」點綴行李設備，收納包也能單肩背或搭配行李拉桿使用；居家系列則推出超巨大「絨毛抱枕」、「乾髮帽」、「陶瓷盤組」等萌系單品，打造療癒生活風格。

動物方城市2限量造型證件套，貼心分層設計還附角色紙卡，實用又可愛。記者黃筱晴／攝影
動物方城市2限量造型證件套，貼心分層設計還附角色紙卡，實用又可愛。記者黃筱晴／攝影
動物方城市2限量Q版絨毛公仔盲盒，可做為包包吊飾或鑰匙圈用，可一次全套蒐集出貨款式不重複。記者黃筱晴／攝影
動物方城市2限量Q版絨毛公仔盲盒，可做為包包吊飾或鑰匙圈用，可一次全套蒐集出貨款式不重複。記者黃筱晴／攝影
動物方城市系列遙控沙灘車，真的可以盡情狂飆，2款角色造型限量推出。記者黃筱晴／攝影
動物方城市系列遙控沙灘車，真的可以盡情狂飆，2款角色造型限量推出。記者黃筱晴／攝影
超人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起全店推出16款萌系商品。圖／7-ELEVEN提供
超人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起全店推出16款萌系商品。圖／7-ELEVEN提供
動物方城市2人氣角色變身可愛包包、手機潮配件。記者黃筱晴／攝影
動物方城市2人氣角色變身可愛包包、手機潮配件。記者黃筱晴／攝影
最佳警探搭檔又來啦！迪士尼「動物方城市2」全店精品集點萌趣出任務，70款商品齊登場，必收公仔娃包、整套系列絨毛盒玩。圖／7-ELEVEN提供
最佳警探搭檔又來啦！迪士尼「動物方城市2」全店精品集點萌趣出任務，70款商品齊登場，必收公仔娃包、整套系列絨毛盒玩。圖／7-ELEVEN提供
動物方城市2限量造型搥背棒，經典角色與新夥伴登場，限定收藏，木質握把，質感滿分。記者黃筱晴／攝影
動物方城市2限量造型搥背棒，經典角色與新夥伴登場，限定收藏，木質握把，質感滿分。記者黃筱晴／攝影
超人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起全店推出16款萌系商品。記者黃筱晴／攝影
超人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起全店推出16款萌系商品。記者黃筱晴／攝影
動物方城市全店精品集點推出許多餐具、寢具等實用系商品。圖／7-ELEVEN提供
動物方城市全店精品集點推出許多餐具、寢具等實用系商品。圖／7-ELEVEN提供
動物方城市全店精品集點推出許多餐具、寢具等實用系商品，立體公仔馬克杯成為桌上亮點。記者黃筱晴／攝影
動物方城市全店精品集點推出許多餐具、寢具等實用系商品，立體公仔馬克杯成為桌上亮點。記者黃筱晴／攝影

動物 收納 迪士尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南最夢幻耶誕地標！新光三越「12米高耶誕樹」今點燈 不只燈光秀 「5大看點」每日這時點亮夜晚

LOL／售後服務又+1！Faker名人堂阿璃造型將更新第六冠特效

影／華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航 胡尼克、哈茱蒂驚喜現身

《動物方城市2》上映！7-ELEVEN 限時開放70款聯名周邊粉絲必搶

相關新聞

排隊3小時搶買「奶昔大哥包」！麥當勞奶昔今日開賣 限定12間買得到

麥當勞即日起於12間指定餐廳重新販售「麥當勞奶昔」，並推出在韓國引爆風潮的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」。開賣首...

台中人注意！「CHAR CHAR」開幕話題爆棚 美食×調酒成最潮深夜食堂

由麻葉餐飲集團執行長魏幸怡（Sandy）打造的全新品牌 「CHAR CHAR steak & BAR MOOD Taic...

LOEWE宣佈宋江出任代言人 aespa GISELLE演出新廣告

韓國娛樂產業在網路時代影響力受到精品肯定。西班牙品牌LOEWE宣布日前剛退伍的韓國演員宋江出任全新品牌大使，同時發布的全...

7-ELEVEN推「動物方城市2」、「線條小狗」超萌周邊 公仔盲盒必須全包

迪士尼年終續集強片《動物方城市2》即將上映，人氣警探哈茱蒂與胡尼克再度出任務，7-ELEVEN也預告將自11月26日至1...

最浪漫的玫瑰珠寶！La Rose Dior短頸鏈、開放式戒指新設計亮相

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane為La Rose Dior系列構思出全新作品。對自幼在諾...

將雪花與心意閃耀定格 GUCCI發表2025 Gift假日禮讚系列

每到年終歲末，冷冽的空氣像伴隨著北國的銀色雪花，飄來耶誕節的溫暖聯想。古馳（GUCCI）發表了2025 Gift假日禮讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。