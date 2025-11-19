快訊

最浪漫的玫瑰珠寶！La Rose Dior短頸鏈、開放式戒指新設計亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石珠寶。圖／Dior提供
模特兒配戴Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石珠寶。圖／Dior提供

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane為La Rose Dior系列構思出全新作品。對自幼在諾曼第格朗維爾花園中成長的迪奧先生（Christian Dior）而言，玫瑰無疑是他最鍾愛的品種。在他著名的時裝秀上，femmes-fleurs（「花朵女人」）就是受到玫瑰的花瓣與優雅姿態而啟發的創作；它的色澤則象徵「最柔和的色彩……幸福與女性氣質的顏色。」他說。玫瑰也從此成為Dior之花。

Victoire de Castellane深受Christian Dior對玫瑰的鍾愛啟發，重新演繹玫瑰成為其珠寶作品的靈魂，呈現多重面向的女性魅力。如今，Bois de Rose、Rose Dior Bagatelle與Rose Dior Pré Catelan三款系列迎來全新的設計。

玫瑰的每一個細節都是她的創作靈感，Bois de Rose系列就以金質或鑽石點綴的荊棘枝幹環繞指間、頸項或手腕，向來是系列中最獨具魅力的款式；今年推出兩款項鍊新作，一款以18K白金鑲嵌於細緻鍊條之上，另一款則首次於此系列中採用珍珠設計，並飾以玫瑰金扣環，比以往更具現代精神，以抽象又巧妙的方式向Christian Dior最喜愛的花致敬。

Rose Dior Bagatelle系列名稱取自巴黎巴加泰勒玫瑰園，園中盛開數千個玫瑰品種，讓玫瑰以極致女性化、現代的姿態綻放。Victoire de Castellane將此場景轉以璀璨的鑽石與18K白金重現於身上：花瓣蓬鬆飽滿的立體玫瑰點綴在時髦的短頸鏈、手環與戒指上，皆以高級珠寶工藝製作，散發浪漫氣息。

引人入勝的Rose Dior Pré Catelan展現愉悅而繽紛的風格，手鍊、垂墜耳環、與開放式戒指上，每朵玫瑰、蜜蜂與葉片皆以玫瑰金結合精選的雕刻玫瑰石英構成，透過寶石雕刻師、鑲嵌師與拋光師通力合作，演繹出令人無法抗拒的色彩交錯，展現柔美光彩，以極具當代感的手法向迪奧先生所珍愛的格朗維爾玫瑰園致敬。

Bois de Rose 18K白金鑲鑽項鍊，39萬元。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽項鍊，39萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英耳環，60萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英耳環，60萬元。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K金珍珠項鍊，51萬元。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K金珍珠項鍊，51萬元。圖／Dior提供
模特兒配戴Rose Dior系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒配戴Rose Dior系列珠寶。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英戒指，42萬5,000元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英戒指，42萬5,000元。圖／Dior提供
Rose Dior Bagatelle 18K白金鑲鑽手環，200萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Bagatelle 18K白金鑲鑽手環，200萬元。圖／Dior提供
模特兒配戴Bois de Rose 18K金珍珠項鍊與耳環。圖／Dior提供
模特兒配戴Bois de Rose 18K金珍珠項鍊與耳環。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽項鍊，39萬元。圖／Dior提供
Bois de Rose 18K白金鑲鑽項鍊，39萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英項鍊與戒指。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英項鍊與戒指。圖／Dior提供
Rose Dior Bagatelle 18K白金鑲鑽戒指，130萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Bagatelle 18K白金鑲鑽戒指，130萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石珠寶。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石珠寶。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英項鍊，54萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Pré Catelan玫瑰金玫瑰石英項鍊，54萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Bagatelle 18K白金鑲鑽頸鍊，220萬元。圖／Dior提供
Rose Dior Bagatelle 18K白金鑲鑽頸鍊，220萬元。圖／Dior提供

Dior Rose 珠寶 鑽石 戒指
×

