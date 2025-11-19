最浪漫的玫瑰珠寶！La Rose Dior短頸鏈、開放式戒指新設計亮相

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane為La Rose Dior系列構思出全新作品。對自幼在諾曼第格朗維爾花園中成長的迪奧先生（Christian Dior）而言，玫瑰無疑是他最鍾愛的品種。在他著名的時裝秀上，femmes-fleurs（「花朵女人」）就是受到玫瑰的花瓣與優雅姿態而啟發的創作；它的色澤則象徵「最柔和的色彩……幸福與女性氣質的顏色。」他說。玫瑰也從此成為Dior之花。

Victoire de Castellane深受Christian Dior對玫瑰的鍾愛啟發，重新演繹玫瑰成為其珠寶作品的靈魂，呈現多重面向的女性魅力。如今，Bois de Rose、Rose Dior Bagatelle與Rose Dior Pré Catelan三款系列迎來全新的設計。

玫瑰的每一個細節都是她的創作靈感，Bois de Rose系列就以金質或鑽石點綴的荊棘枝幹環繞指間、頸項或手腕，向來是系列中最獨具魅力的款式；今年推出兩款項鍊新作，一款以18K白金鑲嵌於細緻鍊條之上，另一款則首次於此系列中採用珍珠設計，並飾以玫瑰金扣環，比以往更具現代精神，以抽象又巧妙的方式向Christian Dior最喜愛的花致敬。

Rose Dior Bagatelle系列名稱取自巴黎巴加泰勒玫瑰園，園中盛開數千個玫瑰品種，讓玫瑰以極致女性化、現代的姿態綻放。Victoire de Castellane將此場景轉以璀璨的鑽石與18K白金重現於身上：花瓣蓬鬆飽滿的立體玫瑰點綴在時髦的短頸鏈、手環與戒指上，皆以高級珠寶工藝製作，散發浪漫氣息。

引人入勝的Rose Dior Pré Catelan展現愉悅而繽紛的風格，手鍊、垂墜耳環、與開放式戒指上，每朵玫瑰、蜜蜂與葉片皆以玫瑰金結合精選的雕刻玫瑰石英構成，透過寶石雕刻師、鑲嵌師與拋光師通力合作，演繹出令人無法抗拒的色彩交錯，展現柔美光彩，以極具當代感的手法向迪奧先生所珍愛的格朗維爾玫瑰園致敬。