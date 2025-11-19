將雪花與心意閃耀定格 GUCCI發表2025 Gift假日禮讚系列

每到年終歲末，冷冽的空氣像伴隨著北國的銀色雪花，飄來耶誕節的溫暖聯想。古馳（GUCCI）發表了2025 Gift假日禮讚系列，除推薦一系列包款、配件、鞋履等禮品，並以水鑽或銀色視覺貫穿全產品，像是城市的閃亮反光，點燃喜悅、暗示美夢即將成真。

銀色是雪花、銀色是金屬反光、銀色是閃耀的高雅，銀色也是堅定不移的誼。本季GUCCI的Gift假日禮讚系列涵蓋大量的銀色細節，不規則、錯落有致鑲嵌的水晶滿佈以GUCCI的Marmont皮革肩背包，並有全銀色皮革款與深灰色皮革搭配「滿（水）鑽」款，訂價各約91,300元或16萬5,900元。同樣沾染上銀色水鑽閃耀氣氛的還有包含Shift水鑽運動鞋黑色與白色款，皆在鞋面側邊裝飾以品牌經典的綠紅綠Web織紋。

而銀色也可以是低調閃耀的GUCCI GG Logo老花紋路，像是GG Emblem金屬銀色小水桶包，可手提、可手勾或肩背，相對輕快亮眼；喜愛沈穩色系的則也有GG Icon銀色Logo的黑色皮革後背包、旅行包與小皮件，透過黑色與銀色紋理的交織，呈現耐看質感。

此外GUCCI也在鞋履、包款等中高單價商品外推薦一系列入門價位配件，包含紅色水晶髮帶、可任意造型勾掛在包款上的雪花造型水晶吊飾、銀色貓頭鷹造型鑰匙圈、銀色Logo卡夾，訂價約自11,000元至25,300元不等，為心愛的家人或友朋輕鬆獻上祝福、荷包友善。