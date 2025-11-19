格力AI超變頻空調新登場！獲國際AI節能認證 打造極致靜音新標準

格力空調今舉辦「2026年度新品發表會」，正式推出最新AI超變頻空調系列，以AI節能與靜音2大技術升級為主軸，宣示進軍智慧空調新時代。根據歐睿國際2025家電行業調查，格力再次蟬聯2024年全球分離式空調銷售量第一，展現其在研發創新與市場規模上的領先優勢。

格力此次發表的AI超變頻空調，最大亮點在於取得INTERTEK全球首張AI節能TICK-MARK證書。可即時偵測環境溫度、濕度與用戶使用習慣，自動調整至最節能的運轉模式，相較一般變頻空調可再節能10%至15%。此技術來自格力長期投入研發的成果，品牌擁有超過16,000名研發人員、逾1,000間空調專業實驗室、累計高達123,350件專利，並掌握50項國際領先核心技術，展現深厚的技術底蘊。

在靜音技術方面，格力投入9年時間研發，成功打造全新旋轉4倍速壓縮機，累積取得137項專利，成功讓戶外機噪音降低至最低29dB，較前代產品再下降11dB。搭載同系列技術的室內機最低僅15dB，為消費者打造安靜無干擾的舒適空間。格力也針對台灣高濕度氣候進行全面防腐升級，導入黑鑽防腐、U型銅管防腐塗層與馬達磷化處理等6大防腐科技，延長機體壽命與性能穩定度。

除家用空調之外，格力也推出2項特殊場域新品，分別鎖定電梯與戶外露營需求。電梯專用空調採無排水設計，搭配時時送新風功能，改善密閉空間易悶熱、空氣不流通等問題；露營專用空調則因應台灣近年興盛的戶外活動風潮，提供具備8小時續航力的變頻帳篷空調，並加入藍牙音樂播放等娛樂功能，讓戶外體驗更加舒適。

深耕台灣邁入第15年的臺灣格力，也在發表會中強調品牌持續推動企業社會責任，積極投入南部4縣市與花蓮光復鄉賑災物資捐贈、捐血活動、弱勢扶助等公益行動，同時積極參與公益路跑與公益音樂會，體現「只要有需要，就有格力」的理念。格力表示，未來將以「節能、環保、創新、舒適」為核心方向，持續在空調領域推動技術升級。