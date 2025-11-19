大閘蟹、鱈場蟹輪番登場！饕客最愛「晶華蟹宴」即起品鮮

秋蟹正肥美，最受饕客歡迎的台北晶華酒店3樓晶華軒，今年聯手21樓的晶華國際聯誼會蘭亭餐廳，自即日起至12月31日推出「晶華蟹宴」，由中餐廚藝總監鄔海明規劃菜單，以大閘蟹、沙公沙母、處女蟳以及北海道鱈場蟹為主角，透過粵、滬、川、台等多元料理手法，演繹秋日最迷人的鮮美滋味。

年年推出蟹宴的晶華軒，今年也在廣受歡迎的大閘蟹粉拌麵、生拆膏蟹麻婆豆腐、膏蟹馬蹄蒸肉餅、酸菜粉絲燒膏蟹、花雕凍毛蟹等招牌蟹饌之外，端出多款新菜。其中，冷盤「魚子蟹膏凍」是以蟹殼滷水為底，將蟹黃、蟹膏與蟹粉疊構出晶瑩剔透的立方體，上方綴以魚子醬，呈現精緻奢華的美味。

而「蟹肉布甸」是將經典粵菜「蔥薑炒蟹」以創新冷菜手法呈現，將螃蟹拆解重組後，蟹肉與蔥薑細膩拌勻，蟹殼與蟹膏經乳化處理製成冰淇淋口感，最上方點綴以陳皮絲，層次風味令人驚喜。

「金蟬鳳翼」以鹽炒提香後的大閘蟹蟹粉為內餡、鑲入去骨的雞翅中，再刷上以麥芽糖、醋、酒和水調製成的脆皮水、靜置風乾，出餐前再以熱油淋炸三分半鐘，成品飽滿油亮，入口油脂豐沛、鮮香滿溢，搭配特別熬製的蟹醋同享，風味更佳。

另一道「霸王蟹甲」，是將手工拆取的沙公蟹肉與大閘蟹粉佐以洋蔥末、蒜末與少許奶油拌炒調味，接著鑲入蟹蓋、裹上麵包粉，入鍋油炸至香脆金黃，香酥與鮮滑並陳，加上銀器盛盤，有滿滿的品蟹儀式感。

「松葉蟹佛跳牆」則是以豬腳、豬腱、土雞與冬筍為湯頭基底，精選乳鴿、鹿蹄筋、火腿、黨參與花菇等珍饈入饌，再佐以日本皇冠吉品鮑、關東刺參與黃魚花膠等頂級乾貨，並以宜蘭山泉水慢燉8小時而成，最後放入滋味鮮甜的松葉蟹腳畫龍點睛。

「上湯沙公伊麵」是嚴選重達1公斤以上的斯里蘭卡沙公，以牛油、洋蔥末與蒜末炒香後，加入上湯勾成薄芡後鋪於香脆伊麵之上，麵條吸附蟹香、口口鮮美。外型精巧奇趣的「芝士海鮮蟹肉盞」則是拌炒手工拆取的沙公蟹肉以及巧達起司、鮮奶油、干貝、蝦仁等食材，完美平衡海味與奶香。最後建議以「乾清紅棗燉雪蛤」甘潤收尾。

位於酒店21樓的蘭亭餐廳則以滬菜為主調，加入川、台兩式，打造蟹宴的多樣風味。「麻油處女蟳麵線」是以黑麻油、老薑與米酒煨煮鮮美的處女蟳，湯頭香潤飽滿、蟹肉鮮嫩細甜。「宮保滑蛋處女蟳」將川式宮保醬的辣香與滑蛋的柔嫩完美結合，讓鮮蟹在細膩中展現熱烈個性。

「醬爆沙公年糕」則是以黑豆瓣醬為底，融合蟹香與年糕的糯韌口感，鹹甜層疊、香氣濃郁。「勁蒜炒沙公」是將沙公與炸蒜加入老母雞湯中煨煮，讓蒜香、蟹香與高湯香氣交織成舌尖最動人的秋味印象。

大閘蟹季之後，12月1日至2026年1月31日，晶華酒店將接續推出「鱈蟹季」，嚴選北海道鱈場蟹入菜，於晶華軒、蘭亭、泉源閣與Robin’s鐵板燒同步登場。從極品鱈場蟹三吃、鱈場蟹泡飯等粵式雅饌，到鐵板燒主廚的鹽蒸鱈場蟹腳，展現跨餐廳、跨國界的極鮮風味。上述每道單點360元起，需事先訂位。

「晶華蟹宴」菜單及線上訂位：https://inline.app/groups/regenttaipei