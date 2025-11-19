台新新光金控力挺「蜷川實花展」 台新卡友最低優惠開跑

日前才公告明年一月即將來臺展出的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，消息一出立刻引來大批粉絲關注，而本次最大亮點，是蜷川實花再度攜手科技藝術團隊EiM（Eternity in a Moment），集結數據科學家、燈光與空間設計師，以「光影藝術」為核心打造全新沉浸體驗，這也是蜷川實花目前在臺最大規模的一次展出，長期支持臺灣藝文發展的台新新光金控亦將作為本次主要贊助商，獨家開放台新卡友享最低購票優惠，要讓臺灣觀眾可以享有更多元的藝術體驗。

台新新光金控以「認真、創新、永續」的企業精神展現金融品牌的多元風貌，長期推動藝術文化，對於大型藝文展演的支持不餘遺。繼贊助2024年的《草間彌生的「軌跡」與「奇跡」》特展後，今年又再度宣布支持《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》臺北站，兩者皆是日本具代表性的當代藝術家，由此可看出台新新光金控對於新興藝術的接納及高度支持，希望讓民眾從生活中接觸藝術，開拓對藝文領域的視野，豐富心靈與生活。

台新新光金控以取之於社會，用之於社會的精神，致力於推廣藝術文化、實踐慈善公益、支持體育發展、促進學術交流並落實環境永續等，為美好社會善盡心力。

由聯合數位文創主辦、台新新光金控主要贊助之《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》臺北站將於2026年１月17日至4月19日在華山1914文創園區登場，即日起至2026年1月16日上udn售票網，刷台新銀行信用卡或簽帳金融卡全卡別可享獨家優惠票價，預售期間優惠價380元（原價400元）、展期間優惠價440元（原價490元），台新卡友專屬優惠僅限於udn售票網使用。

謹慎理財 信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定

循環利率之基準日為104年09月01日

預借現金手續費：預借現金金額x3.5%+NT150元