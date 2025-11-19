西島秀俊、桂綸鎂國際合製鉅作《最親愛的陌生人》 定檔1月16日全台上映

快訊

第62屆金獎話題電影齊發，強檔片單涵蓋國際合製、人性劇情與奇幻動畫新視野，呈現跨語言、跨文化、跨類型的多元創作能量，包括今年典禮最吸睛頒獎嘉賓西島秀俊攜手桂綸鎂主演、獲選金馬影展閉幕片的《最親愛的陌生人》，9月已於日本盛大上映，近期中文版正式海報與前導預告曝光，並宣布台灣定檔2026年1月16日全台獻映，令人相當期待。

集結台、日、美製作團隊一起打造、聯合數位文創共同出品的《最親愛的陌生人》，跨越語言與文化藩籬，以細膩的人性書寫與濃烈情感張力，探討「陌生與親近」的微妙邊界，震撼詮釋親密關係的崩解與求救，不僅西島秀俊與桂綸鎂的卡司組合引發高度關注，也展現亞洲電影在全球市場上的多元合作能量。劇情描述西島秀俊與桂綸鎂飾演的夫妻在兒子遭綁架後，關係急遽動盪，壓抑已久的怒火與秘密隨之浮現。

以《在車上》享譽國際的日本金像獎影帝西島秀俊，此次挑戰九成以上全英語台詞，更在紐約異國環境中呈現情緒層次豐富的突破性演出。金馬影后桂綸鎂繼《白日焰火》、《南方車站的聚會》等作品後，再以深沉且內斂的表演直擊觀眾內心。導演真利子哲也表示：「無論語言、文化如何不同，我希望觀眾能感受到，愛的本質始終相通。」

《最親愛的陌生人》集結優秀創作團隊，自上映消息公布以來備受各方關注。西島秀俊與桂綸鎂的精湛演技更是令人矚目，前導預告請上YouTube，更多電影資訊請鎖定甲上娛樂 官方FB 官方IG

第62屆金馬獎話題電影齊發,強檔片單涵蓋國際合製、人性劇情與奇幻動畫新視野,呈現跨語言、跨文化、跨類型的多元創作能量,包括今年典禮最吸睛頒獎嘉賓西島秀俊攜手桂綸鎂主演、獲選金馬影展閉幕片的《最親愛的陌生人》,9月已於日本盛大上映,近期中文版正式海報與前導預告曝光,並宣布台灣定檔2026年1月16日全台獻映,令人相當期待。

