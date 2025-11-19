六福村「墓碑鎮黑色耶誕」全新亮相 推南港免費接駁巴士直達園區服務

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
六福村推出年度限定「墓碑鎮黑色耶誕」，以暗黑奇幻風格重新詮釋耶誕節慶氛圍。業者／提供
六福村今年底以招牌萬聖 IP「墓碑鎮」，延伸打造全新節慶版本—「黑色耶誕」。並以暗黑奇幻風格結合沉浸式街區場景、限定角色巡遊與氛圍燈光，呈現少見的黑色耶誕美學。

遊客可在墓碑鎮體驗「惡靈耶誕」黑色耶誕遊行、驚喜互動表演與限定拍照點，惡靈餐廳上演「芮妮的暗黑耶誕禮物」全新劇碼，感受不同於傳統耶誕的另類慶典，預料今年度六福村的「黑色耶誕」，可望成為遊客嚮往的旅遊景點。

惡靈餐廳同步推出「雪色戰斧盛宴」 暗黑耶誕必吃話題新品登場

迎接「墓碑鎮黑色耶誕」到來，六福村園區內的人氣主題餐廳──惡靈餐廳 Phantom Saloon 同步推出節慶限定新品 「雪色戰斧盛宴」。以重達 40 盎司的豪華戰斧牛排為主角，搭配薑餅人造型小點、烤時蔬與香料佐醬，遊客可在沉浸式的惡靈餐廳場景中享受限定菜色，觀看「芮妮的暗黑耶誕禮盒」全新表演，體驗最具特色的暗黑耶誕饗宴，建議提前預定（https://reurl.cc/0ap7kb）以確保用餐名額。

每日免費接駁巴士服務 往返六福村與六福萬怡酒店（採預約制）

為提供遊客更便利的交通服務，六福村同步推出每日免費接駁巴士服務，往返「台北六福萬怡酒店」與「六福村主題遊樂園」、「六福莊生態度假旅館」，全程無需額外費用，僅需於搭乘前一日20:00完成線上預約即可。免費接駁巴士自周一至周日皆有固定班次，早上從六福萬怡酒店出發，提供 09:00、12:50、15:50 等多班時段可選；回程亦有提供從六福村與六福莊出發班次，並於周六、周日延後末班車發車時刻，方便遊客在園區停留更長時間。免費接駁巴士為定時、定點發車，預約旅客請準時抵達指定地點，避免錯過車班，亦不可於途中上下車。完整車次與發車時間可至六福村官方網站查詢及預約。

六福村冬季限定園區街道上紛飛的雪花帶來濃厚過節氛圍，吸引大批遊客駐足拍照。業者／提供
六福村惡靈餐廳 Phantom Saloon 推出黑色耶誕限定餐點「雪色戰斧盛宴」。業者／提供
六福村推出每日「預約制免費接駁巴士」，提供遊客從台北六福萬怡酒店往返六福村。業者／提供
生態 台北
