六福村「墓碑鎮黑色耶誕」全新亮相 推南港免費接駁巴士直達園區服務

六福村今年底以招牌萬聖 IP「墓碑鎮」，延伸打造全新節慶版本—「黑色耶誕」。並以暗黑奇幻風格結合沉浸式街區場景、限定角色巡遊與氛圍燈光，呈現少見的黑色耶誕美學。

遊客可在墓碑鎮體驗「惡靈耶誕」黑色耶誕遊行、驚喜互動表演與限定拍照點，惡靈餐廳上演「芮妮的暗黑耶誕禮物」全新劇碼，感受不同於傳統耶誕的另類慶典，預料今年度六福村的「黑色耶誕」，可望成為遊客嚮往的旅遊景點。

惡靈餐廳同步推出「雪色戰斧盛宴」 暗黑耶誕必吃話題新品登場

迎接「墓碑鎮黑色耶誕」到來，六福村園區內的人氣主題餐廳──惡靈餐廳 Phantom Saloon 同步推出節慶限定新品 「雪色戰斧盛宴」。以重達 40 盎司的豪華戰斧牛排為主角，搭配薑餅人造型小點、烤時蔬與香料佐醬，遊客可在沉浸式的惡靈餐廳場景中享受限定菜色，觀看「芮妮的暗黑耶誕禮盒」全新表演，體驗最具特色的暗黑耶誕饗宴，建議提前預定（https://reurl.cc/0ap7kb）以確保用餐名額。

每日免費接駁巴士服務 往返六福村與六福萬怡酒店（採預約制）