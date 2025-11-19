山谷燈光節29日谷關開幕 梨山12月21日點亮全台最高耶誕樹

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
谷關遊客中心展示谷關生態文化，入選觀光百大亮點。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
今年是第5屆的「山谷燈光節」，交通部觀光署參山國家風景區管理處本月29將在谷關公園開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全台最高的耶誕樹，一起迎接即將到來的耶誕與跨年假期。

谷關燈區今年以「耶誕泡湯趣」為主題，打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，活動期間，只要與現場燈飾合照上傳至參山處的FB專頁，即可至遊客中心兌換限量好禮。

參山處表示，今年首場開幕儀式將在谷關公園舉行，邀請知名歌手陳華、流浪盒子、卡尼特及泰雅原舞工坊輪番登台，帶來精彩表演。除了「泡湯喔熊」主題燈外，谷關遊客中心外的人行道設有「石溪蝶語」燈區，以曙鳳蝶、台灣油點草等象徵谷關生態的意象設計，邀請和平區在地工藝師林春節老師創作「謎樣山林」燈飾，佈置於遊客中心入口，讓遊客拍照打卡。谷關光環境燈區自11月29日至115年1月11日止。

梨山地區今年因圓環公共藝術工程，將在12月21日冬至當天，點亮梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松，化身「雲端上的耶誕樹」，梨山光環境燈區12月21日至115年1月25日止。

谷關公園主燈區璀璨亮相，吸引遊客駐足拍照。圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處提供
谷關 梨山 關公
