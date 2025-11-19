中市府和旅宿業推「買萬送萬回饋加倍」 總統套房萬元入住
響應普發現金政策，台中市政府觀光旅遊局邀台中市各大旅宿與遊樂業者，規劃系列超值優惠方案，台中港酒店推出「全民普發、星級入住」專案，入住總統套房含早餐1萬元；台中長榮桂冠酒店「買萬送萬、回饋加倍」方案，單筆住房金額滿1萬元，就贈送價值1萬元客房回饋抵用券。
台中市觀旅局長陳美秀表示，台中多家旅宿業者與遊樂園共襄盛舉，陸續針對普發現金政策推出多項超值優惠，除了台中港酒店及長榮桂冠酒店，台中裕元花園酒店、台中李方艾美酒店及台中日月千禧酒店等知名旅宿也推出住宿或餐飲專案。
中部有人氣的主題樂園麗寶樂園也推出加碼好康，三天兩夜雙人入住麗寶福容大飯店最低9999元(含麗寶樂園雙日門票)；有「中部陽明山」美譽的東勢林場森林遊樂區推出「普發一萬賞楓趣」住宿一泊二食優惠活動等特惠專案。
