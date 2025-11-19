僅限一場的頂奢饗宴！台北文華東方Ｘ羅蘭香檳「香檳魚子醬晚宴」

台北文華東方酒店米其林指南入選「Bencotto」義大利餐廳，首度攜手英國皇室御用品牌羅蘭香檳 (Laurent Perrier)，於11月28日晚間、推出僅有一場的「香檳魚子醬奢華晚宴」。

Bencotto新任義籍主廚Mario Quarta嚴選3款珍稀的Kaviari頂級魚子醬「奧賽嘉」(Oscietra)、「貝魯嘉」(Beluga) 以及「薩魯加」(Sevruga) 入饌，包括「海鮮巴巴露亞、杏桃、海鱺、透抽韃靼」、「波士頓龍蝦、覆盆莓、檸檬、西洋芹、防風草」與「手工螺旋麵、帝王蟹、煙燻奶油、香草醬汁」等義式佳餚，搭以羅蘭香檳珍貴佳釀，包括其經典「羅蘭偉大世紀重現香檳Grand Siècle Iteration No 24」，以奢雅味感領略風味紛呈的義式料理魅力。

11月28日晚間僅限一場的「香檳魚子醬奢華晚宴」，有5道式套餐，包含「酒窖迎賓」3款魚子醬品鑑、開胃小點及5款精選羅蘭香檳，每位9,880元+10%。採預訂制，名額有限，需即早預訂。