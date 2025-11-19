快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

僅限一場的頂奢饗宴！台北文華東方Ｘ羅蘭香檳「香檳魚子醬晚宴」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「酒窖迎賓」以3款魚子醬品鑑開啟奢華味蕾序幕。圖/台北文華東方酒店提供 【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】
「酒窖迎賓」以3款魚子醬品鑑開啟奢華味蕾序幕。圖/台北文華東方酒店提供 【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】

台北文華東方酒店米其林指南入選「Bencotto」義大利餐廳，首度攜手英國皇室御用品牌羅蘭香檳 (Laurent Perrier)，於11月28日晚間、推出僅有一場的「香檳魚子醬奢華晚宴」。

Bencotto新任義籍主廚Mario Quarta嚴選3款珍稀的Kaviari頂級魚子醬「奧賽嘉」(Oscietra)、「貝魯嘉」(Beluga) 以及「薩魯加」(Sevruga) 入饌，包括「海鮮巴巴露亞、杏桃、海鱺、透抽韃靼」、「波士頓龍蝦、覆盆莓、檸檬、西洋芹、防風草」與「手工螺旋麵、帝王蟹、煙燻奶油、香草醬汁」等義式佳餚，搭以羅蘭香檳珍貴佳釀，包括其經典「羅蘭偉大世紀重現香檳Grand Siècle Iteration No 24」，以奢雅味感領略風味紛呈的義式料理魅力。

11月28日晚間僅限一場的「香檳魚子醬奢華晚宴」，有5道式套餐，包含「酒窖迎賓」3款魚子醬品鑑、開胃小點及5款精選羅蘭香檳，每位9,880元+10%。採預訂制，名額有限，需即早預訂。

【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】

Bencotto義大利餐廳於11月28日晚間，首度攜手英國皇室御用品牌羅蘭香檳 (Laurent Perrier)，以僅有一場的「香檳魚子醬奢華晚宴」，揭開年末璀璨盛宴序幕。圖/台北文華東方酒店提供【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】
Bencotto義大利餐廳於11月28日晚間，首度攜手英國皇室御用品牌羅蘭香檳 (Laurent Perrier)，以僅有一場的「香檳魚子醬奢華晚宴」，揭開年末璀璨盛宴序幕。圖/台北文華東方酒店提供【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】
「酥炸立鱗馬頭魚、青蘋果、手指檸檬」搭配「奧賽嘉」(Oscietra) 魚子醬及「羅蘭偉大世紀重現香檳No 24 Grand Siècle par Laurent-Perrier No 24, Champagne, France」。圖/台北文華東方酒店提供【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】
「酥炸立鱗馬頭魚、青蘋果、手指檸檬」搭配「奧賽嘉」(Oscietra) 魚子醬及「羅蘭偉大世紀重現香檳No 24 Grand Siècle par Laurent-Perrier No 24, Champagne, France」。圖/台北文華東方酒店提供【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】
「海鮮巴巴露亞、杏桃、海鱺、透抽韃靼」綴以「薩魯加」(Sevruga) 魚子醬，搭配「羅蘭原味香檳 Laurent-Perrier Ultra Brut」。圖/台北文華東方酒店提供【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】
「海鮮巴巴露亞、杏桃、海鱺、透抽韃靼」綴以「薩魯加」(Sevruga) 魚子醬，搭配「羅蘭原味香檳 Laurent-Perrier Ultra Brut」。圖/台北文華東方酒店提供【飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒】

義大利 餐廳 未成年
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／封王香檳浴未乾！道奇擁強大戰力 已被看好明年笑納三連霸

最浪漫的減碳方式！天夢香檳搭風帆船出海　實踐綠色運輸承諾

18歲月薪破60萬！她7年後存款全花光「慘背債務」 繳不出信用卡費

桌球／馮翊新、郭冠宏擊敗法國組合 闖WTT球星挑戰賽4強

相關新聞

排隊3小時搶買「奶昔大哥包」！麥當勞奶昔今日開賣 限定12間買得到

麥當勞即日起於12間指定餐廳重新販售「麥當勞奶昔」，並推出在韓國引爆風潮的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」。開賣首...

山谷燈光節29日谷關開幕 梨山12月21日點亮全台最高耶誕樹

今年是第5屆的「山谷燈光節」，交通部觀光署參山國家風景區管理處本月29將在谷關公園開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全...

僅限一場的頂奢饗宴！台北文華東方Ｘ羅蘭香檳「香檳魚子醬晚宴」

台北文華東方酒店米其林指南入選「Bencotto」義大利餐廳，首度攜手英國皇室御用品牌羅蘭香檳 (Laurent Per...

影／華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航 胡尼克、哈茱蒂驚喜現身

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天（19日）正式出廠，將首航台北-洛杉磯。華航今天在台灣飛機維修公司棚廠舉辦彩繪機發...

迎接歲末送禮季節 超模攜手韓團男偶 以珍貴珠寶表情達意

歲末佳節是家人好友歡聚、互相送禮的季節，以珍貴珠寶傳遞情感、承載心意無疑是許多人的首選。以鑽石聞名的英倫品牌De Bee...

京都紅葉小旅行 看見秋日繽紛的美好

京都秋天如詩似畫，紅葉將古都染成一片流動的絢爛，而在市區中最能感受秋意的，莫過於清水寺。沿著清水坂漫步而上，兩旁楓樹層層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。