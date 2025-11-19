好市多黑鑽卡泰國 Villa 4天9,499元起 再送8,000抵用券+早餐接送

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美式賣場好市多（Costco）近期與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，針對黑鑽卡會員推出豪華 Villa 住宿優惠，引發會員熱烈討論。此次方案為會員限定旅遊專案，主打「4天3夜住宿禮遇9,499元起」，渡假地可選曼谷、普吉島、清邁、蘇梅島，入住完成後可享最高「8,000元好市多實體賣場商品抵用券」，並再附贈每日雙人早餐及機場接送服務。

據悉，此方案為黑鑽卡會員專屬優惠，預訂期限至年底，入住可延至2026年4月底。以最高優惠方案計算，會員完成入住後可獲5,000元旅遊抵用券及3,000元好市多賣場抵用券。

有會員於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享表示，自己因準備黑色購物節採買而於上月升級為黑鑽卡，查看優惠才發現該旅遊方案，「雖然錯過早鳥免費升級，但加總8,000元抵用券，住宿又含早餐和接送，本來明年規劃去越南，改去泰國感覺划算很多。」

此優惠曝光後引起會員討論，有人留言希望未來擴大至更多旅遊市場，特別是日本、韓國，亦有會員建議「若能推出機票或套裝行程選項會更具吸引力」，甚至有網友好奇「好市多會不會跨足旅行團平台」。

好市多 商品
相關新聞

排隊3小時搶買「奶昔大哥包」！麥當勞奶昔今日開賣 限定12間買得到

麥當勞即日起於12間指定餐廳重新販售「麥當勞奶昔」，並推出在韓國引爆風潮的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」。開賣首...

山谷燈光節29日谷關開幕 梨山12月21日點亮全台最高耶誕樹

今年是第5屆的「山谷燈光節」，交通部觀光署參山國家風景區管理處本月29將在谷關公園開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全...

僅限一場的頂奢饗宴！台北文華東方Ｘ羅蘭香檳「香檳魚子醬晚宴」

台北文華東方酒店米其林指南入選「Bencotto」義大利餐廳，首度攜手英國皇室御用品牌羅蘭香檳 (Laurent Per...

影／華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航 胡尼克、哈茱蒂驚喜現身

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天（19日）正式出廠，將首航台北-洛杉磯。華航今天在台灣飛機維修公司棚廠舉辦彩繪機發...

迎接歲末送禮季節 超模攜手韓團男偶 以珍貴珠寶表情達意

歲末佳節是家人好友歡聚、互相送禮的季節，以珍貴珠寶傳遞情感、承載心意無疑是許多人的首選。以鑽石聞名的英倫品牌De Bee...

京都紅葉小旅行 看見秋日繽紛的美好

京都秋天如詩似畫，紅葉將古都染成一片流動的絢爛，而在市區中最能感受秋意的，莫過於清水寺。沿著清水坂漫步而上，兩旁楓樹層層...

