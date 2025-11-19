好市多黑鑽卡泰國 Villa 4天9,499元起 再送8,000抵用券+早餐接送

美式賣場好市多（Costco）近期與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，針對黑鑽卡會員推出豪華 Villa 住宿優惠，引發會員熱烈討論。此次方案為會員限定旅遊專案，主打「4天3夜住宿禮遇9,499元起」，渡假地可選曼谷、普吉島、清邁、蘇梅島，入住完成後可享最高「8,000元好市多實體賣場商品抵用券」，並再附贈每日雙人早餐及機場接送服務。

據悉，此方案為黑鑽卡會員專屬優惠，預訂期限至年底，入住可延至2026年4月底。以最高優惠方案計算，會員完成入住後可獲5,000元旅遊抵用券及3,000元好市多賣場抵用券。

有會員於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享表示，自己因準備黑色購物節採買而於上月升級為黑鑽卡，查看優惠才發現該旅遊方案，「雖然錯過早鳥免費升級，但加總8,000元抵用券，住宿又含早餐和接送，本來明年規劃去越南，改去泰國感覺划算很多。」

此優惠曝光後引起會員討論，有人留言希望未來擴大至更多旅遊市場，特別是日本、韓國，亦有會員建議「若能推出機票或套裝行程選項會更具吸引力」，甚至有網友好奇「好市多會不會跨足旅行團平台」。