影／華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航 胡尼克、哈茱蒂驚喜現身

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天（19日）正式出廠，將首航台北-洛杉磯。華航今天在台灣飛機維修公司棚廠舉辦彩繪機發表會，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕，超人氣主角胡尼克（Nick wilde）及哈茱蒂（Judy Hopps）也驚喜現身，掀起全場最高潮。

華航表示，華航「動物方城市2主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，旅客自報到起就可以看到電影人氣角色現身登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合織果點心、主題紙杯等備品，每一處細節都有設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。

華航指出，「動物方城市 2 主題彩繪機」機身彩繪匯集胡尼克（Nick wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps）、余蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶（Nibbles Maplestick）及樹懶快俠（Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。彩繪機未來主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。