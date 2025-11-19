聽新聞
排隊3小時搶買「奶昔大哥包」！麥當勞奶昔今日開賣 限定12間買得到
麥當勞即日起於12間指定餐廳重新販售「麥當勞奶昔」，並推出在韓國引爆風潮的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」。開賣首日，各門市就出現排隊等候人潮，甚至有粉絲提早3小時到場，在門口形成長長的排隊人龍。
外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」，還原奶昔大哥圓滾滾的外型，並使用毛絨絨的材質，兼具可愛與實用性，自2024年於韓國首賣後，就立刻引起社群網站的熱烈討論。此次麥當勞正式在台推出「奶昔大哥毛毛包」，同時開賣台灣限定「奶昔大哥購物袋」，均採限量販售，各為199元（套餐加購價149元）、59元。
除此之外，自2016年停止販售的「麥當勞奶昔」，即日起也於12間指定餐廳回歸試賣，共有「香草」、「草莓」兩款口味，每杯原價79元，嘗鮮優惠價69元，每人每筆限點4杯。
隨著麥當勞奶昔與奶昔大哥週邊正式開賣，麥當勞各門市也湧現排隊人潮，尤其有販售奶昔的指定門市更出現排隊人龍。以台北館前店為例，有民眾早上7點就來排隊等候，顯現超強魅力。麥當勞也表示，奶昔大哥毛毛包和購物袋均採限量販售，售完為主；「麥當勞奶昔」首波於12間餐廳試賣，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳。
【麥當勞奶昔販售名單】：台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正
