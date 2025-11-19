家豪、雅婷、淑芬集合！六福村「同名免費玩」 網問：改名還來得及嗎

六福村祭出年底話題行銷，自2025年11月22日起連續六個周末推出「姓名免費入園」活動，只要民眾姓名完全符合園方指定（同字同音且字序一致），即可免費入園，陪同者最多三人享799元優惠票價。

園方透露，本次活動鎖定全台常見姓名組合，從「家豪」、「雅婷」打頭陣，後續依序包括「志偉」、「怡君」、「志強」、「淑芬」、「建宏」、「佳玲」、「冠宇」、「美惠」、「俊傑」與「欣怡」等名字，在11月下旬至12月下旬的六個周末輪番登場。

六福村指出，活動限本國籍民眾本人使用，入園時需出示身份證明文件，學童則須提供健保卡搭配戶口名簿。姓名必須「同字同音」且順序一致，不接受相似字或讀音替代，也僅限周六、周日適用。

本次活動藉由「對名者免費」策略吸引討論，希望在年底傳統淡季創造高話題性與來客量。活動曝光後立刻引發網友熱議，社群留言五花八門。

有網友在社群留言「第一次覺得自己名字值回票價」，也有網友笑稱：「我要去大聲喊『家豪』，看會有多少人回頭。」還有人打趣問：「現在改名字來得及嗎？」甚至有人想像園區廣播協尋情境：「如果有人走失，服務台一叫名字來了一堆同名的人，畫面一定超好笑。」

園方形容此次活動價格「堪稱佛心」，並鼓勵民眾先檢視是否「天選之名」，若符合條件，不妨趁年底闔家入園。同時提醒，優惠不累贈，人數與身份限制均須依規定執行。