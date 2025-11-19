迎接歲末送禮季節 超模攜手韓團男偶 以珍貴珠寶表情達意

歲末佳節是家人好友歡聚、互相送禮的季節，以珍貴珠寶傳遞情感、承載心意無疑是許多人的首選。以鑽石聞名的英倫品牌De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah擔綱耶誕形象，演繹品牌標誌性的Enchanted Lotus系列與今年歡慶20週年的Talisman系列珠寶。透過生動詮釋贈予和收穫珠寶的喜悅之情，表達De Beers禮盒中每件作品，致敬大自然、跨越言語的深刻情感連結。

源自於南法的FRED，有「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」美譽，耶誕形象採用金色與藍色為主調，聚焦充滿光影與夢想的獨特的魔幻世界Sunny FREDland。標誌的設計包括Force 10、Chance Infinie及Pain de Sucre等系列珠寶在其中閃耀幸福光芒，點亮屬於愛與分享的季節。