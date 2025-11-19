迎接歲末送禮季節 超模攜手韓團男偶 以珍貴珠寶表情達意
歲末佳節是家人好友歡聚、互相送禮的季節，以珍貴珠寶傳遞情感、承載心意無疑是許多人的首選。以鑽石聞名的英倫品牌De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah擔綱耶誕形象，演繹品牌標誌性的Enchanted Lotus系列與今年歡慶20週年的Talisman系列珠寶。透過生動詮釋贈予和收穫珠寶的喜悅之情，表達De Beers禮盒中每件作品，致敬大自然、跨越言語的深刻情感連結。
源自於南法的FRED，有「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」美譽，耶誕形象採用金色與藍色為主調，聚焦充滿光影與夢想的獨特的魔幻世界Sunny FREDland。標誌的設計包括Force 10、Chance Infinie及Pain de Sucre等系列珠寶在其中閃耀幸福光芒，點亮屬於愛與分享的季節。
強調百分百義大利純手工製作的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）則發布由全球品牌大使、韓國超人氣男子團體STRAY KIDS成員I.N及義大利傳奇超模Mariacarla Boscono攜手擔綱的2025歲末節慶形象。光影交錯的節奏勾勒冬日情境中，他們分別演繹了象徵柔光與盛放的Mimosa含羞草、綻放義式浪漫花語的Margherita瑪格麗特、呼應電影藝術的Belle Époque美好年代，以及反映新世代潮流文化的Belle Époque Reel等經典設計，將義式珠寶的永恆光輝化作節慶的溫度與祝福。
