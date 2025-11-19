迎接歲末送禮季節 超模攜手韓團男偶 以珍貴珠寶表情達意

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED Force 10 Rise玫瑰金鑽石項鍊與戒指。圖／FRED提供
歲末佳節是家人好友歡聚、互相送禮的季節，以珍貴珠寶傳遞情感、承載心意無疑是許多人的首選。以鑽石聞名的英倫品牌De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah擔綱耶誕形象，演繹品牌標誌性的Enchanted Lotus系列與今年歡慶20週年的Talisman系列珠寶。透過生動詮釋贈予和收穫珠寶的喜悅之情，表達De Beers禮盒中每件作品，致敬大自然、跨越言語的深刻情感連結。

源自於南法的FRED，有「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」美譽，耶誕形象採用金色與藍色為主調，聚焦充滿光影與夢想的獨特的魔幻世界Sunny FREDland。標誌的設計包括Force 10、Chance Infinie及Pain de Sucre等系列珠寶在其中閃耀幸福光芒，點亮屬於愛與分享的季節。

強調百分百義大利純手工製作的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）則發布由全球品牌大使、韓國超人氣男子團體STRAY KIDS成員I.N及義大利傳奇超模Mariacarla Boscono攜手擔綱的2025歲末節慶形象。光影交錯的節奏勾勒冬日情境中，他們分別演繹了象徵柔光與盛放的Mimosa含羞草、綻放義式浪漫花語的Margherita瑪格麗特、呼應電影藝術的Belle Époque美好年代，以及反映新世代潮流文化的Belle Époque Reel等經典設計，將義式珠寶的永恆光輝化作節慶的溫度與祝福。

FRED推出「Sunny FREDland」形象點亮佳節氛圍。圖／FRED提供
FRED全新Chance Infinie系列玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED推出「Sunny FREDland」形象點亮佳節氛圍。圖／FRED提供
FRED推出「Sunny FREDland」形象點亮佳節氛圍。圖／FRED提供
DAMIANI全球形象大使Mariacarla Boscono展演Belle Époque Reel系列。圖／DAMIANI提供
De Beers 2025聖誕形象Enchanted Lotus系列。圖／De Beers提供
De Beers 2025聖誕形象Talisman系列。圖／De Beers提供
DAMIANI全球形象大使Mariacarla Boscono演繹Mimosa含羞草系列。圖／DAMIANI提供
De Beers 2025聖誕形象廣告圖片Talisman系列手環。圖／De Beers提供
DAMIANI全球形象大使I.N呈現Belle Époque美好年代系列。圖／DAMIANI提供
DAMIANI全球形象大使I.N演繹Mimosa含羞草系列。圖／DAMIANI提供
De Beers 2025聖誕形象Enchanted Lotus系列鍊墜。圖／De Beers提供
De Beers 2025聖誕形象Talisman系列鍊墜。圖／De Beers提供
