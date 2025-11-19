好市多黑鑽卡超狂優惠 入住泰國豪華 Villa 送8,000元抵用券

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多近期與泰國安納塔拉度假會攜手，推黑鑽卡會員專屬的豪華Villa住宿優惠方案引發會員們熱烈討論。圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
美式賣場好市多近期與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）攜手，推黑鑽卡會員專屬的豪華Villa住宿優惠方案引發會員們熱烈討論，會員分享，年底前下單，入住期限到明年4月底，完成入住就能拿到5000元旅遊抵用券和3000元好市多賣場抵用券，房間都是豪華Villa等級，並附贈雙人早餐和機場接送服務。

好市多表示，這次優惠僅開放黑鑽卡會員預訂。一名會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己因為上個月剛升黑鑽卡為了黑五要爆買一波，查相關優惠才知道有這項旅遊優惠，雖然趕不上早鳥優惠免費升級，但完成入住可以拿5000+3000賣場抵用券，還附雙人早餐和機場接送服務，本來明年打算去越南玩，感覺改成泰國CP值很高。

社團裡已經有不少會員分享入住心得，住過普吉島和蘇美島分店的都說讚。不少人說，看了東京的住宿後，泰國真的便宜好多，於是改行程到泰國，「走了，去泰國享受了。」

還有人比價後發現，用黑鑽卡訂清邁的度假村，比上次自己去住便宜太多了。已經有人訂好要去跨年，也有人準備明年過年出發。也有人懷疑真有這麼好康，「這樣入住就送8,000？有文字陷阱嗎？也太好了吧」有會員則提醒，入住時可能要配合參加度假村的說明會活動。

這次的黑鑽卡優惠引起很大迴響，不少人想升等黑鑽卡，有會員許願，希望多點國外旅遊相關，台灣人真的很愛出國。還有人敲碗，希望好市多也能推日本、韓國的住宿優惠，也有人期待，「乾脆連機票一起推出優惠」、「推旅行團套裝行程啊」，還有人好奇，「之後好市多會不會推旅行團啊」

