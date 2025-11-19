100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展高雄站 玉山 Wallet App 購票9折優惠

今年夏天掀起「哆啦A夢旋風」的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》，經廣大粉絲們敲碗許願成功，在高雄盛大展出，現場展覽超過100座不同造型的立體哆啦A夢、珍貴的複製原畫手稿、沉浸式微型劇場等豐富內容，即日起至2026年2月22日在國立科學工藝博物館2樓特展廳展出。為回饋玉山顧客的支持，現場使用「玉山WalletApp」掃碼購票享有9折優惠。

本次特展由聯合數位文創主辦，協力單位Fujiko Pro、AllRightsReserved、Animation International共同協助，超高人氣的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展》將正式登陸高雄，帶來全新視覺饗宴。

特展亮點包含逾百座不同造型、不同表情的立體哆啦A夢與他的好朋友們，不論是大笑、生氣、貪吃或耍聰明的特殊表情，或是變成紫薯、裝著狸貓裝、雪人機器人以及德古拉道具組裝扮的哆啦A夢，百變造型讓粉絲朋友一次拍好拍滿。特展也將重現藤子・F・不二雄老師的復刻工作室，帶領觀眾近距離感受哆啦A夢誕生的瞬間與創作歷程。

精心打造的「100%微型劇院」將以大螢幕呈現日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫；結合3D光雕投影的「大雄的漫畫閱讀房間」，運用鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，將帶領觀眾進入充滿奇幻與樂趣的哆啦A夢冒險故事。

玉山銀行長期支持優質藝文活動，本次獨家贊助深受大小朋友喜愛的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展 高雄站》，為感謝廣大顧客對於玉山的支持與肯定，現場使用「玉山Wallet App」掃碼購票獨享9折票價優惠(全票490元，玉山Wallet App優惠價440元)，請喜愛哆啦A夢的粉絲朋友們千萬不要錯過。