快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

聽新聞
0:00 / 0:00

京都紅葉小旅行 看見秋日繽紛的美好

聯合報／ Louis Liu／台北即時報導
琉璃光院以映照楓紅的黑漆桌面聞名，紅葉倒映如畫。圖／TaoChen提供
琉璃光院以映照楓紅的黑漆桌面聞名，紅葉倒映如畫。圖／TaoChen提供

京都秋天如詩似畫，紅葉將古都染成一片流動的絢爛，而在市區中最能感受秋意的，莫過於清水寺。沿著清水坂漫步而上，兩旁楓樹層層染紅，古老町家與香氣四溢的甜點鋪相映成趣。清水舞台懸於山崖之上，能俯瞰滿山紅葉與京都市景交織的壯闊畫面，尤其是夜間特別開放的點燈活動，讓古寺在燈光與紅葉間閃爍生姿，彷彿時光在光影流轉中緩緩停留。

若想遠離人潮喧囂，琉璃光院則展現另一種秋意之美。被山林環繞的書院，以映照楓紅的黑漆桌面聞名，紅葉倒映如畫，寺中更設有抄經體驗，旅人可取筆臨摹古籍中的詩經篇章。筆劃間的墨香，與窗外楓影交錯成章，讓人感受到古典文字的節奏與自然之間的呼吸。當一句句經文書寫，秋意彷彿在心底輕輕泛起，陽光透過格窗，灑落在紙頁與楓葉之間，整座書院化為一處光與靜的世界，感受屬於季節的溫柔篇章。

外出旅遊，漫遊網路可說是現代人必備的功能，遠傳現正推出全新「優雅樂活」服務，月付666元，享有30GB飆網與網內免費、網外語音75分鐘、市話15分鐘，還可享高達近萬元的「影音娛樂」、「養生保健」、「旅遊生活」好禮三選一。其中「旅遊生活」為可樂旅遊金6,000元，可用於國內外旅遊，更貼心加贈遠傳漫遊金1,500元與遠傳×中信旅平險500元優惠，讓你環遊世界網路不中斷。

*遠傳保留活動變更及終止之權利。其他未盡事宜請洽遠傳網路或www.fetnet.net。

京都清水寺懸於山崖之上能俯瞰滿山紅葉與京都市景交織的壯闊畫面。圖／TaoChen提供
京都清水寺懸於山崖之上能俯瞰滿山紅葉與京都市景交織的壯闊畫面。圖／TaoChen提供
京都有許多寺院都有紅葉可以追尋，東福寺的紅葉也是京都百景之一。圖／TaoChen提供
京都有許多寺院都有紅葉可以追尋，東福寺的紅葉也是京都百景之一。圖／TaoChen提供

網路 京都 語音
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

京都清水寺周邊美食・咖啡廳報你知！必吃抹茶甜點、打卡榻榻米星巴克、390年歷史湯豆腐店…(下)

讓你的行李自己搭新幹線！東京、京都兩地飯店直送「解放雙手」

京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

台女京都遭陌生男「用力打屁股」！日警1回應台網友氣炸

相關新聞

排隊3小時搶買「奶昔大哥包」！麥當勞奶昔今日開賣 限定12間買得到

麥當勞即日起於12間指定餐廳重新販售「麥當勞奶昔」，並推出在韓國引爆風潮的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」。開賣首...

山谷燈光節29日谷關開幕 梨山12月21日點亮全台最高耶誕樹

今年是第5屆的「山谷燈光節」，交通部觀光署參山國家風景區管理處本月29將在谷關公園開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全...

僅限一場的頂奢饗宴！台北文華東方Ｘ羅蘭香檳「香檳魚子醬晚宴」

台北文華東方酒店米其林指南入選「Bencotto」義大利餐廳，首度攜手英國皇室御用品牌羅蘭香檳 (Laurent Per...

影／華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航 胡尼克、哈茱蒂驚喜現身

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」今天（19日）正式出廠，將首航台北-洛杉磯。華航今天在台灣飛機維修公司棚廠舉辦彩繪機發...

迎接歲末送禮季節 超模攜手韓團男偶 以珍貴珠寶表情達意

歲末佳節是家人好友歡聚、互相送禮的季節，以珍貴珠寶傳遞情感、承載心意無疑是許多人的首選。以鑽石聞名的英倫品牌De Bee...

京都紅葉小旅行 看見秋日繽紛的美好

京都秋天如詩似畫，紅葉將古都染成一片流動的絢爛，而在市區中最能感受秋意的，莫過於清水寺。沿著清水坂漫步而上，兩旁楓樹層層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。