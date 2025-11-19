京都紅葉小旅行 看見秋日繽紛的美好

京都秋天如詩似畫，紅葉將古都染成一片流動的絢爛，而在市區中最能感受秋意的，莫過於清水寺。沿著清水坂漫步而上，兩旁楓樹層層染紅，古老町家與香氣四溢的甜點鋪相映成趣。清水舞台懸於山崖之上，能俯瞰滿山紅葉與京都市景交織的壯闊畫面，尤其是夜間特別開放的點燈活動，讓古寺在燈光與紅葉間閃爍生姿，彷彿時光在光影流轉中緩緩停留。

若想遠離人潮喧囂，琉璃光院則展現另一種秋意之美。被山林環繞的書院，以映照楓紅的黑漆桌面聞名，紅葉倒映如畫，寺中更設有抄經體驗，旅人可取筆臨摹古籍中的詩經篇章。筆劃間的墨香，與窗外楓影交錯成章，讓人感受到古典文字的節奏與自然之間的呼吸。當一句句經文書寫，秋意彷彿在心底輕輕泛起，陽光透過格窗，灑落在紙頁與楓葉之間，整座書院化為一處光與靜的世界，感受屬於季節的溫柔篇章。

