從襯衫到盛裝禮服穿什麼都好搭！林志玲、楊紫瓊各展優雅珍珠魅力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
亞洲女神林志玲出席活動配戴TASAKI高級珠寶。圖／TASAKI提供
亞洲女神林志玲出席活動配戴TASAKI高級珠寶。圖／TASAKI提供

珍珠是優雅的代名詞，光則溫潤不過度搶眼，卻又能展現高雅貴氣，無疑是許多女明星出席活動配戴珠寶的首選。亞洲女神林志玲日前出席活動，以兩套截然不同風格的造型亮相，精選配戴日本高級珠寶品牌TASAKI多款經典設計；奧斯卡影后楊紫瓊，日前在電影「魔法壞女巫」（Wicked: For Good）的巴黎首映紅毯上，則配戴了MIKIMOTO全新Les Pétales Place Vendôme Rosés系列珠寶，展現雍容華貴的女王氣勢。

女神林志玲日前出席活動，以兩套截然不同風格的造型搭配TASAKI珠寶系列作品——包括chants、balance 及 kugel，以珍珠的柔和光澤與鑽石的璀璨火光交織出多層次的光影語彙，演繹現代女性自信而柔韌的魅力。她以黑白小花襯衫搭配俐落黑裙，TASAKI chants耳環流暢曲線呈現柔和而富節奏感的珍珠造型，指間閃耀TASAKI balance decade南洋珍珠鑽石戒指，為整體造型注入洗鍊現代氣息；換上粉色刺繡洋裝時，林志玲選搭TASAKI櫻花金系列的作品，溫潤色澤與粉色禮服交織映襯出溫婉卻堅定的女性魅力。

斯卡影后楊紫瓊則是選擇以MIKIMOTO全新Les Pétales Place Vendôme Rosés系列作品奢搭配奢華禮服亮相電影首映紅毯。Les Pétales Place Vendôme Rosés系列高級珠寶，延續全新頂級珠寶系列Les Pétales刻畫玫瑰花瓣輕靈秀雅姿態的手法，以柔美的粉紅金色調細膩呈現花瓣雕塑之美，流露宛如被風輕拂過的空靈優雅，吸引了全場的目光。

楊紫瓊配戴的MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊配戴的MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme Rosés項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
林志玲配戴的TASAKI chants duo阿古屋珍珠＆18K櫻花金鑲鑽戒指，18萬3,000元。圖／TASAKI提供
林志玲配戴的TASAKI chants duo阿古屋珍珠＆18K櫻花金鑲鑽戒指，18萬3,000元。圖／TASAKI提供
亞洲女神林志玲出席活動配戴TASAKI高級珠寶。圖／TASAKI提供
亞洲女神林志玲出席活動配戴TASAKI高級珠寶。圖／TASAKI提供
林志玲配戴的TASAKI kugel阿古屋珍珠＆18K櫻花金鑲鑽耳環，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
林志玲配戴的TASAKI kugel阿古屋珍珠＆18K櫻花金鑲鑽耳環，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
楊紫瓊配戴的MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme戒指，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊配戴的MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme戒指，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
林志玲配戴的TASAKI balance decade南洋珍珠＆18K白金鑽石戒指，110萬元。圖／TASAKI提供
林志玲配戴的TASAKI balance decade南洋珍珠＆18K白金鑽石戒指，110萬元。圖／TASAKI提供
奧斯卡影后楊紫瓊配戴MIKIMOTO全新Les Pétales Place Vendôme Rosés系列珠寶亮相電影魔法壞女巫巴黎首映。圖／摘自藝人IG
奧斯卡影后楊紫瓊配戴MIKIMOTO全新Les Pétales Place Vendôme Rosés系列珠寶亮相電影魔法壞女巫巴黎首映。圖／摘自藝人IG
亞洲女神林志玲出席活動配戴TASAKI高級珠寶。圖／TASAKI提供
亞洲女神林志玲出席活動配戴TASAKI高級珠寶。圖／TASAKI提供
林志玲配戴的TASAKI chants 阿古屋珍珠＆18K白金鑲鑽耳環，19萬1,000元。圖／TASAKI提供
林志玲配戴的TASAKI chants 阿古屋珍珠＆18K白金鑲鑽耳環，19萬1,000元。圖／TASAKI提供
亞洲女神林志玲出席活動配戴TASAKI高級珠寶。圖／TASAKI提供
亞洲女神林志玲出席活動配戴TASAKI高級珠寶。圖／TASAKI提供
林志玲配戴的TASAKI balance decade南洋珍珠＆18K白金鑽石戒指，110萬元。圖／TASAKI提供
林志玲配戴的TASAKI balance decade南洋珍珠＆18K白金鑽石戒指，110萬元。圖／TASAKI提供

