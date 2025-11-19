從襯衫到盛裝禮服穿什麼都好搭！林志玲、楊紫瓊各展優雅珍珠魅力

珍珠是優雅的代名詞，光則溫潤不過度搶眼，卻又能展現高雅貴氣，無疑是許多女明星出席活動配戴珠寶的首選。亞洲女神林志玲日前出席活動，以兩套截然不同風格的造型亮相，精選配戴日本高級珠寶品牌TASAKI多款經典設計；奧斯卡影后楊紫瓊，日前在電影「魔法壞女巫」（Wicked: For Good）的巴黎首映紅毯上，則配戴了MIKIMOTO全新Les Pétales Place Vendôme Rosés系列珠寶，展現雍容華貴的女王氣勢。

女神林志玲日前出席活動，以兩套截然不同風格的造型搭配TASAKI珠寶系列作品——包括chants、balance 及 kugel，以珍珠的柔和光澤與鑽石的璀璨火光交織出多層次的光影語彙，演繹現代女性自信而柔韌的魅力。她以黑白小花襯衫搭配俐落黑裙，TASAKI chants耳環流暢曲線呈現柔和而富節奏感的珍珠造型，指間閃耀TASAKI balance decade南洋珍珠鑽石戒指，為整體造型注入洗鍊現代氣息；換上粉色刺繡洋裝時，林志玲選搭TASAKI櫻花金系列的作品，溫潤色澤與粉色禮服交織映襯出溫婉卻堅定的女性魅力。