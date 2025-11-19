韓韶禧、Mina化身白雪公主！Boucheron珠寶上身 美曬派對穿搭指南

每到歲末年終總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習造型不失為快速上手方法，而近日韓星韓韶禧、Mina宛如化身白雪公主，不約而同為法國高級珠寶品牌Boucheron拍攝了「Winter Wonderland」系列假日形象廣告，以全白造型搭配包含Serpent Bohème、Quatre classique Tube等系列珠寶，夢幻輕奢。

近期將有兩部新作品Netflix影集《我獨自升級》與電影《高年級實習生》的韓韶禧變換了兩套造型，其中長髮造型時她在高領毛衣外戴上一條Quatre Classique短項鍊，窄版的黃金、白金、咖啡色和玫瑰金營造出暖冬印象，同時韓韶禧再將Quatre耳夾改造為髮辮上的裝飾，貴氣也甜美，尤其眼影更改造為白色，悄悄和全身造型呼應；短髮造型中韓韶禧則運用了大量Serpent Bohème系寶，無論是項鍊、不對稱耳環、甚至是手鐲、戒指，以不同量體的水滴形在全身形塑共鳴，尤其耳環與戒指另選用了藍綠色玉髓、清新迷人，下半身則搭配一條流蘇長裙並大秀長腿。