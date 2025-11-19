韓韶禧、Mina化身白雪公主！Boucheron珠寶上身 美曬派對穿搭指南
每到歲末年終總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習造型不失為快速上手方法，而近日韓星韓韶禧、Mina宛如化身白雪公主，不約而同為法國高級珠寶品牌Boucheron拍攝了「Winter Wonderland」系列假日形象廣告，以全白造型搭配包含Serpent Bohème、Quatre classique Tube等系列珠寶，夢幻輕奢。
近期將有兩部新作品Netflix影集《我獨自升級》與電影《高年級實習生》的韓韶禧變換了兩套造型，其中長髮造型時她在高領毛衣外戴上一條Quatre Classique短項鍊，窄版的黃金、白金、咖啡色和玫瑰金營造出暖冬印象，同時韓韶禧再將Quatre耳夾改造為髮辮上的裝飾，貴氣也甜美，尤其眼影更改造為白色，悄悄和全身造型呼應；短髮造型中韓韶禧則運用了大量Serpent Bohème系寶，無論是項鍊、不對稱耳環、甚至是手鐲、戒指，以不同量體的水滴形在全身形塑共鳴，尤其耳環與戒指另選用了藍綠色玉髓、清新迷人，下半身則搭配一條流蘇長裙並大秀長腿。
女團Twice成員的Mina（名井南）則以俏（翹）麗的短髮搭配一身白色羽毛上衣，呈現舞台C位明星的氣場。仔細觀察，Mina的妝感較淡，並劃上一字眉與奶油白桃色指甲油，讓皮膚更為顯白；尤其她選擇了全套的Quatre Classique系列Tube主題手環、戒指與短項鍊，該系列是今年5月全新登場的Quatre子系列，在創意總監Claire Choisne的巧思下以金屬圓管搭配原有的Quatre Classique，在方圓之間呈現出俐落氣韻、落落大方；Quatre Classique系列Tube主題中高單價珠寶首推Mina左手配戴的一款黃金手鐲，訂價約172萬元，手鐲使用黃金、白金和玫瑰金750、棕色PVD，鑲嵌鑽石，同時結合Quatre系列經典的多重紋飾，風格百搭。
