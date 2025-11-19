快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

聽新聞
0:00 / 0:00

韓韶禧、Mina化身白雪公主！Boucheron珠寶上身 美曬派對穿搭指南

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一身白色的韓韶禧穿戴Boucheron珠寶，宛如化身白雪公主。圖／Boucheron提供
一身白色的韓韶禧穿戴Boucheron珠寶，宛如化身白雪公主。圖／Boucheron提供

每到歲末年終總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習造型不失為快速上手方法，而近日韓星韓韶禧、Mina宛如化身白雪公主，不約而同為法國高級珠寶品牌Boucheron拍攝了「Winter Wonderland」系列假日形象廣告，以全白造型搭配包含Serpent Bohème、Quatre classique Tube等系列珠寶，夢幻輕奢。

近期將有兩部新作品Netflix影集《我獨自升級》與電影《高年級實習生》的韓韶禧變換了兩套造型，其中長髮造型時她在高領毛衣外戴上一條Quatre Classique短項鍊，窄版的黃金、白金、咖啡色和玫瑰金營造出暖冬印象，同時韓韶禧再將Quatre耳夾改造為髮辮上的裝飾，貴氣也甜美，尤其眼影更改造為白色，悄悄和全身造型呼應；短髮造型中韓韶禧則運用了大量Serpent Bohème系寶，無論是項鍊、不對稱耳環、甚至是手鐲、戒指，以不同量體的水滴形在全身形塑共鳴，尤其耳環與戒指另選用了藍綠色玉髓、清新迷人，下半身則搭配一條流蘇長裙並大秀長腿。

女團Twice成員的Mina（名井南）則以俏（翹）麗的短髮搭配一身白色羽毛上衣，呈現舞台C位明星的氣場。仔細觀察，Mina的妝感較淡，並劃上一字眉與奶油白桃色指甲油，讓皮膚更為顯白；尤其她選擇了全套的Quatre Classique系列Tube主題手環、戒指與短項鍊，該系列是今年5月全新登場的Quatre子系列，在創意總監Claire Choisne的巧思下以金屬圓管搭配原有的Quatre Classique，在方圓之間呈現出俐落氣韻、落落大方；Quatre Classique系列Tube主題中高單價珠寶首推Mina左手配戴的一款黃金手鐲，訂價約172萬元，手鐲使用黃金、白金和玫瑰金750、棕色PVD，鑲嵌鑽石，同時結合Quatre系列經典的多重紋飾，風格百搭。

Boucheron Serpent Bohème單耳環，18K白金、鑲嵌鑽石與藍綠色玉髓，14萬2,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème單耳環，18K白金、鑲嵌鑽石與藍綠色玉髓，14萬2,500元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre classique系列耳環，18K白金、玫瑰金、黃金、棕色PVD，鑲嵌總重0.26克拉之12顆圓形鑽石，26萬5,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre classique系列耳環，18K白金、玫瑰金、黃金、棕色PVD，鑲嵌總重0.26克拉之12顆圓形鑽石，26萬5,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列白金鑽石項鍊，18K白金，鑲嵌總重約28.92克拉736顆圓形鑽石，955萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Serpent Bohème系列白金鑽石項鍊，18K白金，鑲嵌總重約28.92克拉736顆圓形鑽石，955萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron品牌大使韓韶禧。圖／Boucheron提供
Boucheron品牌大使韓韶禧。圖／Boucheron提供
Boucheron近日發表了「Winter Wonderland」假日形象廣告，透過Quatre Classique、Quatre Classique Tube、Serpent Bohème等系列珠寶，成為派對年末的輕奢選品指南。圖／Boucheron提供
Boucheron近日發表了「Winter Wonderland」假日形象廣告，透過Quatre Classique、Quatre Classique Tube、Serpent Bohème等系列珠寶，成為派對年末的輕奢選品指南。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列Tube手環，172萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列Tube手環，172萬元。圖／Boucheron提供
女團Twice成員的Mina以俏皮短髮、澎鬆羽毛上衣搭配Boucheron珠寶，輕鬆營造舞台般強大氣場。圖／Boucheron提供
女團Twice成員的Mina以俏皮短髮、澎鬆羽毛上衣搭配Boucheron珠寶，輕鬆營造舞台般強大氣場。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique Tube系列雙指借，18K黃金、玫瑰金、白金、棕色PVD，鑲嵌鑽石，35萬1,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique Tube系列雙指借，18K黃金、玫瑰金、白金、棕色PVD，鑲嵌鑽石，35萬1,000元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre classique Tube系列手環，黃金、鑲嵌鑽石、玫瑰金與棕色PVD，172萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre classique Tube系列手環，黃金、鑲嵌鑽石、玫瑰金與棕色PVD，172萬元。圖／Boucheron提供

黃金 戒指 珠寶
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

今年最想收到的黑白盒子！香奈兒歡慶2025佳節 奇幻貓頭鷹化夢為真

原相機=天生濾鏡！「女團最強門面」IRENE小露鎖骨太犯規「無P真實照」珠寶在神顏前毫無存在感

小熊軟糖開店了！ 德國「Bären Treff派對熊」台灣首店開幕　35款軟糖自由夾、拍照打卡送貼紙

光之共鳴：藏逸秋拍，以藝術與時間共舞 珠寶，是時間的結晶；藝術，是靈魂的回聲。

相關新聞

京都紅葉小旅行 看見秋日繽紛的美好

京都秋天如詩似畫，紅葉將古都染成一片流動的絢爛，而在市區中最能感受秋意的，莫過於清水寺。沿著清水坂漫步而上，兩旁楓樹層層...

從襯衫到盛裝禮服穿什麼都好搭！林志玲、楊紫瓊各展優雅珍珠魅力

珍珠是優雅的代名詞，光則溫潤不過度搶眼，卻又能展現高雅貴氣，無疑是許多女明星出席活動配戴珠寶的首選。亞洲女神林志玲日前出...

韓韶禧、Mina化身白雪公主！Boucheron珠寶上身 美曬派對穿搭指南

每到歲末年終總是和朋友家人相聚的時刻，如何在派對時展現完美妝容？向氣質明星的造型學習造型不失為快速上手方法，而近日韓星韓...

合點壽司連續5天「滿1000送1000」！限定「總料理長套餐」現省118元

來自日本的迴轉壽司「合點壽司」，自即日起至12月7日期間，限時推出「總料理長私房特選套餐」，一次可以享受多款招牌料理，活...

全台首架 華航動物方城市2主題彩繪機執飛台北-洛杉磯

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」為台灣史上第一個與迪士尼合作的彩繪機，今天正式出廠，以777-300ER擔綱執飛首航台...

有一種橘叫OMEGA！第四代Planet Ocean腕表 20周年紀念全新亮相

歐米茄（OMEGA）為旗下經典的海馬Planet Ocean發表了最新第四代設計，結合品牌經典的橘色，第四代Planet...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。