華航預計明年還有迪士尼新彩繪機推出 為旅客帶來全新驚喜！

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
旅客自報到起，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思。黃淑惠攝
旅客自報到起，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思。黃淑惠攝

華航空（2610）「動物方城市 2 主題彩繪機」19日正式出廠，首航台北-洛杉磯，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘同步表示，將快樂跟感動帶到世界每一個角落，是華航的使命之一，未來會有更多新的亮點，值得大家期待。

全新彩繪機主要派飛台北洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等航點，這次與迪士尼合作談6個月左右時間，隨著電影上映檔期大概會在半年合作，未來還會與迪士尼推出更多合作。

超人氣主角胡尼克（Nick Wilde）及哈茱蒂（Judy Hopps）驚喜現身，掀起全場最高潮，超過百名華航員工及親屬熱情參與，以滿滿的笑容與歡樂，見證這場繽紛的首航盛典。

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，從機外到機內滿載驚喜。旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。機身彩繪匯集胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps）、佘蓋瑞（Gary De'Snake）、河狸狸寶（Nibbles Maplestick）及樹懶快俠 （Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。華航以故事魅力結合創意活力，展現無限想像力，藉由迪士尼最新動畫《動物方城市 2》，希望透過繽紛的機身彩繪及機上用品專屬設計，讓每位旅客感受到滿滿的歡樂氛圍。

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。未來雙方也期待推出更多合作，帶給無論是大朋友或小朋友，都能在飛行中找到屬於自己的快樂與感動。

小小旅客限定！專屬主題機上玩具「萌」幻登場

華航除了特別推出一系列「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬機上用品，也以電影角色為靈感，設計精美貼紙組與彩繪機造型氣球，作為兒童限定玩具贈送給小小旅客，陪伴親子一同展開奇幻旅程。

色彩繽紛又吸睛的造型貼紙，讓孩子在機上盡情發揮創意拼貼；彩繪機氣球則以主題機身為原型，充氣後宛如迷你版飛機，造型生動又可愛，成為孩子們最愛不釋手的玩具。華航品質從心做起，打造親子友善、充滿笑聲與洋溢幸福的飛行時光。

華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。黃淑惠攝
華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。黃淑惠攝
中華航空「動物方城市 2 主題彩繪機」今 (19) 日正式出廠，首航台北-洛杉磯。黃淑惠攝
中華航空「動物方城市 2 主題彩繪機」今 (19) 日正式出廠,首航台北-洛杉磯。黃淑惠攝
全新彩繪機主要派飛台北洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等航點。黃淑惠攝
全新彩繪機主要派飛台北洛杉磯航線,日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等航點。黃淑惠攝
機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等都可以發現電影人氣角色。黃淑惠攝
機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等都可以發現電影人氣角色。黃淑惠攝

