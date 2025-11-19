合點壽司連續5天「滿1000送1000」！限定「總料理長套餐」現省118元

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
合點壽司「總料理長私房特選套餐」內容包括「五貫壽司、唐揚雞、玉子燒」，並提供Highball／味噌湯／可樂（3擇1），特價520元。圖／合點壽司提供
合點壽司「總料理長私房特選套餐」內容包括「五貫壽司、唐揚雞、玉子燒」，並提供Highball／味噌湯／可樂（3擇1），特價520元。圖／合點壽司提供

來自日本的迴轉壽司「合點壽司」，自即日起至12月7日期間，限時推出「總料理長私房特選套餐」，一次可以享受多款招牌料理，活動價現省118元。另外配合普發萬元政策，連續5天還有「滿1000送1000」的會員限定優惠。

不同於一般連鎖壽司使用機器捏製，合點壽司標榜由壽司職人現點現握，藉此呈現魚料與米飯最均衡的風味，目前全台共計6間分店。此次推出的「總料理長私房特選套餐」由以壽司職人生涯超過35年的台灣總料理長川村圭設計，反映日本壽司食序邏輯，內容包括「五貫壽司（黑鮪魚中腹、槍烏賊、鰻魚、鮭魚卵軍艦、鮪魚泥花卷），唐揚雞、玉子燒」，並提供Highball／味噌湯／可樂（3擇1），全套原價638元，活動期間特價520元。

配合台灣普發萬元政策，11月19日起至11月23日期間，凡會員至全台合點壽司店鋪單筆消費滿1,000元，即可獲得價值1,000元的商品兌換券（128元 × 8 張），讓消費者在年末也能輕鬆享受正統職人壽司體驗。

套餐的「五貫壽司」，包括有黑鮪魚中腹、槍烏賊、鰻魚、鮭魚卵軍艦、鮪魚泥花卷。圖／合點壽司提供
套餐的「五貫壽司」，包括有黑鮪魚中腹、槍烏賊、鰻魚、鮭魚卵軍艦、鮪魚泥花卷。圖／合點壽司提供

迴轉壽司 料理 黑鮪魚
