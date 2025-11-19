《動物方城市2》上映！7-ELEVEN 限時開放70款聯名周邊粉絲必搶

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
最佳警探搭檔又來啦！迪士尼「動物方城市2」全店精品集點萌趣出任務 70款商品齊登場 必收公仔娃包、整套系列絨毛盒玩。統一超/提供
迪士尼年終動畫續集《動物方城市2》（Zootopia 2）將於11月26日在全台上映，人氣角色警探茱蒂與尼克再度執行新任務，引發粉絲關注。7-ELEVEN同步搶搭上映熱潮，自11月26日至12月31日推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，合計70款商品限時登場，消費不限金額報手機即可兌換，主打即買即收藏。

此次聯名商品涵蓋多種角色造型與實用品，其中「Q版絨毛公仔盲盒」共有茱蒂、尼克及樹懶快俠、飛仔、洪金豹等六款角色，「演唱會公仔盲盒」則新增水牛警長與志羚姐姐，更有胡尼克隱藏版造型，兩組商品均可單買或整套收藏。同步推出「掌心存錢筒」，以茱蒂與尼克角色為設計核心，可兼具桌面擺飾與儲錢功能。

生活家居商品方面，推出「立體公仔馬克杯」及「餐具組」，滿足實用需求，同系列亦有「雙面天絲水洗枕」、「法蘭絨暖被」、「雙人床包組」等寢具，訴求從休閒生活延伸至居家佈置。周邊配件則包含「絨毛公仔+娃包」兩款組合，以及四款「串珠鑰匙圈」、「手機掛繩絨毛小包」，可用於手機、識別證或小物攜帶。

本波聯名周邊中以「動物方城市系列Q版絨毛公仔盲盒」及「演唱會公仔盲盒」預期熱度最高，尤其隱藏版胡尼克裝扮被視為收藏族群最想入手款；此外，「茱蒂與胡尼克掌心存錢筒」因兼具外觀與實用性，亦被預期有秒殺可能。寢具及馬克杯類則吸引生活風格族群關注，滿足不同偏好的粉絲族群。

此外，7-ELEVEN同日引進韓國人氣療癒角色「線條小狗」系列，自11月26日起全店推出「絨毛痛包」、「絨毛證件套」共16款商品；另同步推出旅行用「拉桿收納包」、「行李束帶」，及居家用品「絨毛抱枕」、「乾髮帽」、「陶瓷盤組」，瞄準追星族、旅遊族與居家族多元客群。

超人氣韓國療癒角色「線條小狗」，自11月26日起全店推出16款萌系商品。統一超/提供
7-ELEVEN全店搶搭全台動畫上映話題熱潮，自11月26日起至12月31日止推出「ZOOTOPIA動物方城市2」周邊精品集點送活動，蒐集共70款商品萌趣登場。統一超/提供
