新北油飯節「職人油飯大賞」名單出爐 12月將舉辦10強市集享受美味

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
本次票選活動前十強之一的金山區金山市場阿滿姨油飯蘿蔔糕老闆娘與好吃的油飯。圖／新北市市場處提供
本次票選活動前十強之一的金山區金山市場阿滿姨油飯蘿蔔糕老闆娘與好吃的油飯。圖／新北市市場處提供

「2025新北油飯節」人氣票選活動在12日結束，此次共114間店家參賽，吸引超過11萬人投票，新北市市場處表示，將於12月6日至7日舉辦「新北油飯十強市集」，集結十強名店，打造一場道地、具文化味的新北庶民美食饗宴。

太順油飯第三代老闆娘楊太太表示，從第一代起於三重中央市場擺攤開始，陪伴三重在地與往來打拼的人們走過一甲子，堅持使用台灣食材，每日新鮮現做，即使物價上漲也不妥協。楊太太提到，油飯粒粒香Q的口感，關鍵在於濃郁暖心的獨家滷肉汁，用認證溫體豬肉當天現炒再滷，從火候到切紅蔥頭都由老闆親手控管。搭配阿嬤傳下來的辛香料配方，齒頰留香。

經發局長盛筱蓉表示，本次活動最終選出台灣味十足的前10強油飯店家，後續將由專家評審進行實地走訪評分，最後名次將於12月6日，在蘆洲國立空中大學舉辦的「職人油飯大賞頒獎典禮」現場揭曉。

盛筱蓉表示，今年「新北油飯節」不僅展現新北油飯深厚的城市記憶，更透過民眾投票與評審專業評鑑，推廣在地庶民美食文化，帶領更多人認識油飯的香氣與情感中的味道。前10強店家各具風味，有的堅持古法工序，有的擁有獨門手法或代代相傳的小撇步，每一家都以最拿手的油飯工藝，展現職人精神與對味道的用心。

市場處補充，12月6日至7日將舉辦「新北油飯十強市集」，集結十強名店，打造一場道地、具文化味的新北庶民美食饗宴。現場更結合多元風味的小吃市集、舞台表演與互動活動，以及展覽牆與拍照打卡區，氣氛熱鬧滿點。活動期間還限量發放1千張市集抵用券，邀請民眾一起來感受新北油飯的獨特魅力。

本次票選活動前十強之一的三重區力行市場大碗油飯老闆與油飯。圖／新北市市場處提供
本次票選活動前十強之一的三重區力行市場大碗油飯老闆與油飯。圖／新北市市場處提供

油飯 美食
