新北油飯節「職人油飯大賞」名單出爐 12月將舉辦10強市集享受美味

「2025新北油飯節」人氣票選活動在12日結束，此次共114間店家參賽，吸引超過11萬人投票，新北市市場處表示，將於12月6日至7日舉辦「新北油飯十強市集」，集結十強名店，打造一場道地、具文化味的新北庶民美食饗宴。

太順油飯第三代老闆娘楊太太表示，從第一代起於三重中央市場擺攤開始，陪伴三重在地與往來打拼的人們走過一甲子，堅持使用台灣食材，每日新鮮現做，即使物價上漲也不妥協。楊太太提到，油飯粒粒香Q的口感，關鍵在於濃郁暖心的獨家滷肉汁，用認證溫體豬肉當天現炒再滷，從火候到切紅蔥頭都由老闆親手控管。搭配阿嬤傳下來的辛香料配方，齒頰留香。

經發局長盛筱蓉表示，本次活動最終選出台灣味十足的前10強油飯店家，後續將由專家評審進行實地走訪評分，最後名次將於12月6日，在蘆洲國立空中大學舉辦的「職人油飯大賞頒獎典禮」現場揭曉。

盛筱蓉表示，今年「新北油飯節」不僅展現新北油飯深厚的城市記憶，更透過民眾投票與評審專業評鑑，推廣在地庶民美食文化，帶領更多人認識油飯的香氣與情感中的味道。前10強店家各具風味，有的堅持古法工序，有的擁有獨門手法或代代相傳的小撇步，每一家都以最拿手的油飯工藝，展現職人精神與對味道的用心。