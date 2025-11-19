快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首架 華航動物方城市2主題彩繪機執飛台北-洛杉磯

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航「動物方城市2主題彩繪機」今正式出廠，華航董事長高星潢（右）、總經理陳漢銘（左），為彩繪機揭開熱鬧序幕。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」今正式出廠，華航董事長高星潢（右）、總經理陳漢銘（左），為彩繪機揭開熱鬧序幕。記者胡瑞玲／攝影

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」為台灣史上第一個與迪士尼合作的彩繪機，今天正式出廠，以777-300ER擔綱執飛首航台北至洛杉磯，華航總經理陳漢銘說，本架彩繪機主要派飛洛杉磯、安大略，後續也會拓展至曼谷、東京、大阪等航點。

華航「動物方城市2主題彩繪機」今日正式出廠，首航台北至洛杉磯，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘，與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開序幕，而超人氣主角胡尼克及哈茱蒂也出現記者會，讓現場參與首航記者會的小朋友興奮合照。

高星潢表示，今天是一個闔家歡樂的活動，迪士尼也是這樣的概念，而「動物方城市2主題彩繪機」也是希望民眾能開開心心搭乘彩繪機快樂出遊；本架彩繪機主要派飛洛杉磯，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。

「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，陳漢銘說，市場年輕化後，希望提供闔家歡樂的氛圍，帶動親子市場，而迪士尼是經典IP，這次與迪士尼合作花了6個月的時間，對於這樣的創意及合作非常重視，也吸引到鎖定彩繪機的客群，接下來也會有更多精彩的亮點。

華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。

機身彩繪匯集胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂 （Judy Hopps）、佘蓋瑞 （Gary De'Snake）、河狸狸寶 （Nibbles Maplestick）及樹懶快俠 （Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

華航表示，除了特別推出一系列「動物方城市2主題彩繪機」專屬機上用品，也以電影角色為靈感，設計精美貼紙組與彩繪機造型氣球，作為兒童限定玩具贈送給小小旅客。

華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」今正式出廠，華航董事長高星潢（右四）、總經理陳漢銘（右三），與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立（左二）共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」今正式出廠，華航董事長高星潢（右四）、總經理陳漢銘（右三），與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立（左二）共同為彩繪機揭開熱鬧序幕。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等。記者胡瑞玲／攝影
華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等。記者胡瑞玲／攝影

彩繪 迪士尼 動物
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

門票「2人同行1人免費」到跨年！新北「7大藝文館舍」都響應 集結「美術館、博物館、國定古蹟」任你逛

「動物方城市2」萬眾矚目！超強配音名單揭曉　巨石強森為牠獻聲

IG爆紅「北海道小泡芙」新口味！「2款大人味」開賣 銅板價開吃「香濃新內餡+超脆酥皮」

全台唯一「動物方城市聖誕樹」！不只免費拍到飽 哈根達斯再加碼「打卡享9折」 點奶昔送「尼克、茱蒂毛絨杯套」

相關新聞

全台首架 華航動物方城市2主題彩繪機執飛台北-洛杉磯

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」為台灣史上第一個與迪士尼合作的彩繪機，今天正式出廠，以777-300ER擔綱執飛首航台...

有一種橘叫OMEGA！第四代Planet Ocean腕表 20周年紀念全新亮相

歐米茄（OMEGA）為旗下經典的海馬Planet Ocean發表了最新第四代設計，結合品牌經典的橘色，第四代Planet...

創意齊發！ 新北群募輔導計畫助85家品牌突破2.45億募資佳績

新北市群眾募資輔導計畫持續推升在地創意能量！自109年啟動以來，透過募集創意提案與專業顧問的陪伴式輔導，協助團隊將好點子化為可行產品或服務，並藉由募資平台取得市場快速驗證的第一步，逐步打造一條讓具創新潛力的業者能真正走進市場的成長路徑。六年來已累計協助85家品牌成功登上募資平台，總募資金額突破2.45億元，展現新北在創新創業與文化創意領域的強大能量。

猫猫喵喵公益菓子舖 × 山本修聯名推出《貓．美術館蛋捲禮盒》－當藝術的靈魂 化作甜點的香氣

台灣人氣甜點品牌「猫猫喵喵公益菓子舖」首次與日本藝術家山本修合作，推出全新聯名之作——《貓．美術館蛋捲禮盒》，以經典名畫為靈感，將藝術與甜點結合，化身為兩款優雅貓咪的創作：〈貓娜麗莎・花生經典蛋捲〉與〈戴珍珠耳環的少女貓・鐵觀音茶香蛋捲〉，讓經典以可愛而幽默的姿態重新登場。

Apple Watch錶殼竟是「印」出來的！Apple運用3D列印省下400噸稀有材料

今年新推出的Apple Watch Ultra 3和Apple Watch Series 11竟然是用3D列印「印」出來...

手搖飲新境界！BLIKE「東方美人」1杯388、巃蕪「高山烏龍」1杯450

深受消費者喜愛的「手搖飲」，隨著不同客層發展，也逐漸發展出更豐富的面貌。主打精品路線的「BLIKE」，近日於台中開設全新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。