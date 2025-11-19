全台首架 華航動物方城市2主題彩繪機執飛台北-洛杉磯

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」為台灣史上第一個與迪士尼合作的彩繪機，今天正式出廠，以777-300ER擔綱執飛首航台北至洛杉磯，華航總經理陳漢銘說，本架彩繪機主要派飛洛杉磯、安大略，後續也會拓展至曼谷、東京、大阪等航點。

華航「動物方城市2主題彩繪機」今日正式出廠，首航台北至洛杉磯，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘，與華特迪士尼公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同為彩繪機揭開序幕，而超人氣主角胡尼克及哈茱蒂也出現記者會，讓現場參與首航記者會的小朋友興奮合照。

高星潢表示，今天是一個闔家歡樂的活動，迪士尼也是這樣的概念，而「動物方城市2主題彩繪機」也是希望民眾能開開心心搭乘彩繪機快樂出遊；本架彩繪機主要派飛洛杉磯，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。

「動物方城市2主題彩繪機」為全台首架迪士尼彩繪機，陳漢銘說，市場年輕化後，希望提供闔家歡樂的氛圍，帶動親子市場，而迪士尼是經典IP，這次與迪士尼合作花了6個月的時間，對於這樣的創意及合作非常重視，也吸引到鎖定彩繪機的客群，接下來也會有更多精彩的亮點。

華航「動物方城市2主題彩繪機」以 777-300ER 擔綱執飛，旅客自報到起，包含登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。

機身彩繪匯集胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂 （Judy Hopps）、佘蓋瑞 （Gary De'Snake）、河狸狸寶 （Nibbles Maplestick）及樹懶快俠 （Flash）人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。