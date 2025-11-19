快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家蔬食熱潮延燒！「植覺生活」年年成長兩成、推四款新品搶市。全家／提供
近年綠色飲食蔚為潮流，據統計，台灣彈性蔬食人口超過七成，顯示消費者更偏向少負擔、少添加、友善環境的日常飲食。全家（5903）搶攻健康飲食商機，自2023年推出蔬食品牌「植覺生活」，至今已陸續推出近70款鮮食，業績每年成長兩成，今年再度響應國際蔬食日，新添四款全新選擇與好評升級改版的商品

隨著彈性蔬食風潮興起，健康、低碳、永續的飲食習慣已融入年輕世代日常。根據全家銷售觀察，25歲-34歲的年輕女性為蔬食商品的主要購買客群，顯示彈性蔬食已成年輕世代的新趨勢。

全家指出，「植覺生活」系列自2023年推出至今，每年銷售穩定成長兩成，系列上市以來，已陸續推出近70款鮮食，而最受消費者青睞的品項，則是飯糰、沙拉、小滷青蔬等輕食類型的商品，自植覺生活品牌創立以來，「蔬食鮪魚飯糰」連年穩居銷售前三名，成為最長銷的經典商品。因此，全家持續開發多樣化的飯糰品項，提供消費者可於早餐時段，擁有三種口味以上的飯糰選擇。

此次全家響應國際蔬食日，冷藏鮮食推出香辣濃郁的「韓素燒若飯糰」、「日式野菜烘蛋燴飯」、「麻婆豆腐波浪麵」、「好多菜三明治」，更拓展蔬食品項選擇。

除此之外，植覺生活一般商品貨架「食光蔬旅」，已在全台超過550間店鋪導入逾百項商品，今年與花蓮「銀川永續農場」合作，推出便利商店通路獨家販售五種口味的「沖泡純米粉」，沖泡5分鐘美味立即上桌。

全家表示，為滿足消費者多樣化的飲食需求，已在全台超過550間店鋪導入蔬食貨架「食光蔬旅」，以「健康」、「便利」、「永續」三大發展策略，導入逾百項商品，從沖泡米粉、蔬食泡麵到果乾零食應有盡有。

