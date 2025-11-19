有一種橘叫OMEGA！第四代Planet Ocean腕表 20周年紀念全新亮相

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新設計的表耳、表殼、表帶，都讓Planet Ocean表款流露出新一代的銳利與份量感。圖／OMEGA提供
全新設計的表耳、表殼、表帶，都讓Planet Ocean表款流露出新一代的銳利與份量感。圖／OMEGA提供

歐米茄（OMEGA）為旗下經典的海Planet Ocean發表了最新第四代設計，結合品牌經典的橘色，第四代Planet Ocean腕表共帶來七款不同型號，從性能、精密、體驗感全面升級，並由品牌代言人、英國男星Aaron Taylor-Johnson率先在形象廣告中配戴，演繹新一代的俐落陽剛。

雖然Planet Ocean腕表問世於2005年，然該系列的設計DNA則可追溯至1960年代，並成為OMEGA旗下潛水表款不可或缺的一員海軍「大將」。從2005年首款Planet Ocean腕表問世之始，橘色已然是Planet Ocean的重要風格元素，由於橘色無論在海面或陸地都具高辨識度，因此海軍船艦、專業工作人員的服裝中常加入橘色細節，而Planet Ocean的腕表中也總能在表圈的倒數刻度中看見鮮明的「OMEGA橘」，成為專業與個人造型的印象加乘。

全新第四代的Planet Ocean腕表從1980、1990年代的Seamaster海馬腕表得到靈感，表耳的銳利感大幅提升，同時新設計的鍊帶與鍊結的份量感也更為明顯、厚實。從第一代以降的42毫米尺寸並無更動，但與第三代的16.09毫米厚度「塑身」為13.79毫米，讓表款即便具有更自信的輪闊同時也更容易藏入西裝袖口內，服貼流暢。

10點鐘方向的排氦閥門雖予以移除，但表款具備的600米防水性能強度絲毫不退，封閉式後底蓋並有著懷舊的OMEGA海馬徽章。七款分別搭配橘色、黑色與藍色表圈與不同金屬鍊帶或橡膠表帶的全新第四代Planet Ocean腕表，將使用8912同軸擒縱大師天文台機芯，並通過「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）認證。

2005年問世的經典如果你來不及上手？現在可能是最好的時機了。表款已在台上市，可洽台北101、新北板橋大遠百、台北復興sogo、台南西門三越、高雄巨蛋與台中大遠百之OMEGA專門店詢問。

橘色自2005初代Planet Ocean腕表問世時，已是經典設計之一。圖／OMEGA提供
橘色自2005初代Planet Ocean腕表問世時,已是經典設計之一。圖／OMEGA提供
闊劍式指針、鮮明的OMEGA字樣與橘色的阿拉伯數字12，讓Planet Ocean成為一種縱橫水下或陸地的信賴組合。圖／OMEGA提供
闊劍式指針、鮮明的OMEGA字樣與橘色的阿拉伯數字12,讓Planet Ocean成為一種縱橫水下或陸地的信賴組合。圖／OMEGA提供
即便在低光源的場域如深海中，時標和指針上的夜光塗料仍能讓配戴者清楚讀取時間。圖／OMEGA提供
即便在低光源的場域如深海中,時標和指針上的夜光塗料仍能讓配戴者清楚讀取時間。圖／OMEGA提供
海馬Planet Ocean已OMEGA由品牌代言人、英國男星Aaron Taylor-Johnson率先在形象廣告中配戴。圖／OMEGA提供
海馬Planet Ocean已OMEGA由品牌代言人、英國男星Aaron Taylor-Johnson率先在形象廣告中配戴。圖／OMEGA提供
OMEGA第四代Planet Ocean腕表將帶來橘色、藍色、黑色三種表圈配置，搭配不同表帶，合計7款型號。圖／OMEGA提供
OMEGA第四代Planet Ocean腕表將帶來橘色、藍色、黑色三種表圈配置,搭配不同表帶,合計7款型號。圖／OMEGA提供
OMEGA第四代Planet Ocean腕表黑色表圈款，27萬2,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA第四代Planet Ocean腕表黑色表圈款,27萬2,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA第四代Planet Ocean腕表橘色表圈款，27萬9,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA第四代Planet Ocean腕表橘色表圈款,27萬9,000元。圖／OMEGA提供

