華航迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」亮相

全台首架！華航推出迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」19日亮相，華航現任董事長高星潢表示，華航跟迪士尼一樣要把歡樂跟感動帶到世界每一個角落。

高星潢表示，台灣華特迪士尼（The Walt Disney Company （Taiwan） Ltd.） 推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市 2 （Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市 2 主題彩繪機」，將於今天 11 月 19 日首航台北飛往洛杉磯 ，旅客可搶先體驗前所未有的雲端迪士尼盛會，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市 2 主角圍繞的歡樂氣氛。

華航總經理陳漢銘指出，「動物方城市 2 主題彩繪機」以華航長程機隊主力 777 擔綱，電影故事主軸闡述信任與團隊合作精神，主角胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞 （Gary De'Snake）與河狸狸寶 （Nibbles Maplestick） 躍上機身，還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠 （Flash） 藏身於左側機尾處，呈現慵懶卻要趕搭飛機的幽默感，讓所有旅客會心一笑。

「動物方城市 2 主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，歡迎旅客闔家同樂，盡情探索世界城市。

華航網站同步設置「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬網頁，網站設計運用華航企業色彩，並結合電影主角元素為主軸，增添網站互動性，提高網頁使用吸引力及趣味性，網站內容精彩豐富，分階段陸續曝光主題彩繪機介紹、最新活動、影音花絮、客艙用品、飛航情報及主要航線優惠訊息等，讓旅客一站式輕鬆快速掌握「動物方城市 2 主題彩繪機」資訊，更便捷查詢與預訂機位。