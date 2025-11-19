快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

華航迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」亮相

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全新「動物方城市 2 主題彩繪機」 11月19日首航台北飛往洛杉磯 。黃淑惠／攝影
全新「動物方城市 2 主題彩繪機」 11月19日首航台北飛往洛杉磯 。黃淑惠／攝影

全台首架！華航推出迪士尼動物方城市 2 主題彩繪機」19日亮相，華航現任董事長高星潢表示，華航跟迪士尼一樣要把歡樂跟感動帶到世界每一個角落。

高星潢表示，台灣華特迪士尼（The Walt Disney Company （Taiwan） Ltd.） 推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市 2 （Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市 2 主題彩繪機」，將於今天 11 月 19 日首航台北飛往洛杉磯 ，旅客可搶先體驗前所未有的雲端迪士尼盛會，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市 2 主角圍繞的歡樂氣氛。

華航總經理陳漢銘指出，「動物方城市 2 主題彩繪機」以華航長程機隊主力 777 擔綱，電影故事主軸闡述信任與團隊合作精神，主角胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞 （Gary De'Snake）與河狸狸寶 （Nibbles Maplestick） 躍上機身，還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠 （Flash） 藏身於左側機尾處，呈現慵懶卻要趕搭飛機的幽默感，讓所有旅客會心一笑。

「動物方城市 2 主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，歡迎旅客闔家同樂，盡情探索世界城市。

華航網站同步設置「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬網頁，網站設計運用華航企業色彩，並結合電影主角元素為主軸，增添網站互動性，提高網頁使用吸引力及趣味性，網站內容精彩豐富，分階段陸續曝光主題彩繪機介紹、最新活動、影音花絮、客艙用品、飛航情報及主要航線優惠訊息等，讓旅客一站式輕鬆快速掌握「動物方城市 2 主題彩繪機」資訊，更便捷查詢與預訂機位。

華航這次《動物方城市 2》彩繪機活動，隨著動畫電影將於 11 月 26 日全台大銀幕鉅獻，勢必再度吸引國內消費者目光，華航這次的合作案是長期的，未來還會有新的彩繪機機推出。

華航推出迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」19日亮相。黃淑惠／攝影
華航推出迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」19日亮相。黃淑惠／攝影
華航跟迪士尼一樣要把歡樂跟感動帶到世界每一個角落。黃淑惠／攝影
華航跟迪士尼一樣要把歡樂跟感動帶到世界每一個角落。黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢（右）、總經理陳漢銘攜手迪士尼把歡樂跟感動帶到世界每一個角落。黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢（右）、總經理陳漢銘攜手迪士尼把歡樂跟感動帶到世界每一個角落。黃淑惠／攝影
全台首架！華航推出迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」19日亮相。黃淑惠／攝影
全台首架！華航推出迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」19日亮相。黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢表示，華航跟迪士尼一樣要把歡樂跟感動帶到世界每一個角落。黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢表示，華航跟迪士尼一樣要把歡樂跟感動帶到世界每一個角落。黃淑惠／攝影

動物 華航 迪士尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

華航增航點 拚客貨雙贏

人氣天團「理想混蛋」登台開唱 粉絲及民眾擠爆華航ITF展區

買氣強強滾！華航旅展熱度飆升 新會員暴增逾兩千人

2025 ITF台北國際旅展 華航AI品牌形象大使亮相

相關新聞

全台首架 華航動物方城市2主題彩繪機執飛台北-洛杉磯

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」為台灣史上第一個與迪士尼合作的彩繪機，今天正式出廠，以777-300ER擔綱執飛首航台...

有一種橘叫OMEGA！第四代Planet Ocean腕表 20周年紀念全新亮相

歐米茄（OMEGA）為旗下經典的海馬Planet Ocean發表了最新第四代設計，結合品牌經典的橘色，第四代Planet...

創意齊發！ 新北群募輔導計畫助85家品牌突破2.45億募資佳績

新北市群眾募資輔導計畫持續推升在地創意能量！自109年啟動以來，透過募集創意提案與專業顧問的陪伴式輔導，協助團隊將好點子化為可行產品或服務，並藉由募資平台取得市場快速驗證的第一步，逐步打造一條讓具創新潛力的業者能真正走進市場的成長路徑。六年來已累計協助85家品牌成功登上募資平台，總募資金額突破2.45億元，展現新北在創新創業與文化創意領域的強大能量。

猫猫喵喵公益菓子舖 × 山本修聯名推出《貓．美術館蛋捲禮盒》－當藝術的靈魂 化作甜點的香氣

台灣人氣甜點品牌「猫猫喵喵公益菓子舖」首次與日本藝術家山本修合作，推出全新聯名之作——《貓．美術館蛋捲禮盒》，以經典名畫為靈感，將藝術與甜點結合，化身為兩款優雅貓咪的創作：〈貓娜麗莎・花生經典蛋捲〉與〈戴珍珠耳環的少女貓・鐵觀音茶香蛋捲〉，讓經典以可愛而幽默的姿態重新登場。

Apple Watch錶殼竟是「印」出來的！Apple運用3D列印省下400噸稀有材料

今年新推出的Apple Watch Ultra 3和Apple Watch Series 11竟然是用3D列印「印」出來...

手搖飲新境界！BLIKE「東方美人」1杯388、巃蕪「高山烏龍」1杯450

深受消費者喜愛的「手搖飲」，隨著不同客層發展，也逐漸發展出更豐富的面貌。主打精品路線的「BLIKE」，近日於台中開設全新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。