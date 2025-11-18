手搖飲新境界！BLIKE「東方美人」1杯388、巃蕪「高山烏龍」1杯450

深受消費者喜愛的「手搖飲」，隨著不同客層發展，也逐漸發展出更豐富的面貌。主打精品路線的「BLIKE」，近日於台中開設全新概念店「BLIKE大里Lab店」，導入世界級的硬體設備，並攜手台灣茶王合作，推出多款限定飲品，其中使用比賽茶葉入茶的「Oriental Beauty」，單杯要價388元。甫於今年中才開幕、近期在社交平台引起討論的「巃蕪」，標榜以台灣茶為品牌核心，打造一系列台灣茶手搖飲，其中來自拉拉山自然野放茶園的「高山野放烏龍」，每杯450元。

自台中起家的手搖飲品牌「BLIKE」，近日正式開設全新概念店「BLIKE大里Lab店」。為精準掌握茶葉、牛奶與好水的平衡，店內首度引進世界級「Victoria Arduino PureBrew+頂級萃茶機」，同時選用世界咖啡大師競賽指定用水「BWT倍思鎂PLUS」，透過鎂離子讓水中礦物質含量達至均衡，帶出好茶甘甜風味。

此外，BLIKE也與台灣紅茶茶王莊鎔璞合作，並在過程中發現透過Victoria Arduino PureBrew+頂級萃茶機不僅能處理斯里蘭卡紅茶，更能萃取「東方美人」、「紅玉」等具備豐富風味層次的台灣特色茶，同時達到小壺慢泡的標準。

因此針對BLIKE大里Lab店，店內推出多款獨家限定茶飲，包括有奶茶系的「Lab.1831」、「Lab.1869」和「Lab.1986」。其中「Lab.1831」象徵伯爵茶誕生年分，以伯爵茶為主調，具有柑橘清香；「Lab.1869」則代表合作莊園成立年份，以經典奶茶作為主體發揮，而「Lab.1986」則是調和精品級茶葉與莊鎔璞精製的紅玉18號，每杯120元起。店內同時推出楊隆茶園東方美人比賽茶「Oriental Beauty」，採用限量百分百珍貴稀有的原葉茶，帶有優雅熟果與花香調，單杯388元。

近日在threads引起討論熱潮的手搖茶飲「巃蕪」，首間門市於今年7月進駐台北中山商圈，並又於10月開設信義店。店內標榜以推廣台灣茶為品牌核心，提供多款以台灣原葉茶為基底的特色手搖茶，現場並加入觀葉、聞香、沖泡到品引的體驗過程，讓顧客更能理解台灣茶的魅力。

在店內供應的產品中，包括白桃清香嗚、葡萄四季烏龍、藍莓熟成紅茶等飲品，都成為threads上的熱議品項。依照發酵、烘焙程度不同，亦提供梔子花青綠、焙香觀音烏龍、菊花普洱茶等多種台灣原葉茶手搖飲，每杯35～40元起。同時還供應黑糖珍珠、蓮藕冰粉、黑糖蕨餅、烤布蕾起士奶蓋、松露起士奶蓋等配料，滿足咀嚼系愛好者。