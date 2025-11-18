台中新光三越《T368城鄉物產展》開展共賞島嶼風味旅行

台中新光三越《T368城鄉物產展》18日登場，全面開「鄉」。此次物產展共匯聚51家在地品牌、17位神農／青農／職人，邀消費者品味城鄉風土魅力，另有17場在地五感體驗加一日土地生態體驗，打造最有感的永續生活提案。

台中新光三越此次邀請台灣在地職人帶路，天天舉辦講座、手作體驗，讓民眾從產地到餐桌，親身感受永續生活的美好。更於11月30日邀請民眾走入自然，來場與土地的親密接觸。

活動期間加入新光三越LINE官網帳號好友，參加踩點集章活動，消費滿額還可獲得贈品。快到台中新光三越來一場最有感的風味旅行。

新光三越《T368城鄉物產展》首度集結獲獎神農、青農等，全台最具代表性的風土品牌與職人團隊，從農場到餐桌，從山林到漁村，以最真誠的方式，傳遞職人對土地的理解與對品質的堅持。

榮獲十大神農肯定的職人品牌包括：由兩代神農領軍，打造完整鳳梨產業鏈、推動台灣鳳梨走向國際的阿美鳳梨；推動魚蝦共生的無毒生態循環，打造友善土地永續漁業的邱家兄弟。此外，以契作串聯百位農民，導入急速冷凍技術並開發創新番茄商品，推動永續農業與食農教育，榮獲模範農民的展鮮農產。

來自榮獲百大青農的品牌，包括南投竹山推動「從茶園到茶杯」透明溯源的茶毅思；雲林在地小農傳遞古早味濃醇香柴燒黑豆的水林小黑農；成功將果品推向國際，主打高端天然果物的辰品。

此外，返鄉青年透過創意與技術讓產業煥發生機，包括：雲林麥寮友善耕作打造黃金麥田的月光下友善農場；專營芭樂種植的青年農夫堅持安心無毒的芭樂巴巴巴；來自雲林古坑，以自然農法耕作並堅持使用純天然食材的豐田小路；及以一杯茶咖傳遞台灣的香氣與價值的山御Shan Yu；被一碗麵養的品牌職人串起在地小農開啟人生新篇章的山里麵。

新光三越邀請所有消費者一起品嚐有故事的農產、認識背後的農人，也支持一份屬於這片土地的生活態度。

本次展覽除了職人品牌外，新光三越更深入探索台灣在地風土，集結來自全台各地的特色伴手品牌，規劃「甘味良品‧在地選物」、「聞香食光‧味覺散步」風味主題，囊括飲品、加工品與特色美食，展現台灣各地與人、土地、自然深刻連結的美好滋味。

甘味良品在地選物－嚴選台灣各地以天然原料與職人精神為核心的風土品牌，首選推薦：致力推廣嘉義阿里山山腳優質農產的中埔鄉農會、承載百年製油工藝且為台灣僅存的老字號製油品牌東和製油、將台灣碾米廠精髓創新且揚名國際的花蓮御禮米香、將彰化人文地景特產融入禮盒設計並獲文創精品認證的花見夫人×梅花千層蛋捲。

聞香食光味覺散步－以咖啡、巧克力、蜂蜜為主軸，邀請消費者透過味覺探索香氣的層次與風土的故事，精選三大品牌包括：榮獲「ITCE國際茶咖啡品鑒大賽黑金獎禮」肯定，打造海島感官咖啡的小柒咖啡、世界巧克力大賽常勝軍，濃醇不甜膩的好田家巧克力、南投中寮天然蜂蜜農場大丘園養蜂。

台灣寶島豐富美食滋味，規劃「醬出好味即時料理」、「經典食選健康零嘴」風味主題，囊括各地美食好物、即時料理與健康零嘴，呈現台灣各地的美食精華。無論是醬新獨到的即時料理，還是精選的健康零食，每一道滋味都凝聚著台灣人對土地與自然的深厚情感。