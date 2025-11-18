快訊

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／開業9年！台南日式沾麵「Nani麵」預告熄燈 粉絲：南部最強沾麵

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Nani麵」提供多款沾麵與拉麵，並不定期推出期間限定產品。圖／擷取自Nani麺粉絲頁
「Nani麵」提供多款沾麵與拉麵，並不定期推出期間限定產品。圖／擷取自Nani麺粉絲頁

把握最後的機會！位於台南中西區的人氣日式沾麵店「Nani麵」，在11月18日晚間發布歇業公告，指出Nani麵將於12月15日劃下句點，結束9年的營業時光。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「喔 不 南部最強沾麵」、「捨不得」

隱身在中西區新美街的「Nani麵」，鄰近赤嵌樓、祀典大天后宮等知名景點，店內提供有招牌豚骨魚介沾麵、招牌豚骨咖哩沾麵、豚骨魚介赤辛沾麵等不同沾麵與拉麵，同時也多次攜手不同品牌，推出期間限定的聯名款餐點，乃是許多在地消費者的口袋名單，更吸引不少拉麵控前往用餐。在google map中，Nani麵也獲得超過1,400則評價，平均獲得4.0分。

雖然獲得不少粉絲支持，但是官方於11月18日晚間發布公告，指出「已經邁入第九年，差不多是時候了。經過討論後，決定nani麵營業到12月15日就會畫下句點。」同時公告中也歡迎朋友回來吃最後一碗沾麵。隨著歇業公告出爐，粉絲們也留言表示「每次去台南幾乎都會去」、「台南最愛的沾麵店」、「天啊！這也太突然」

台南人氣日式沾麵店「Nani麵」預告熄燈。圖／擷取自Nani麺粉絲頁
台南人氣日式沾麵店「Nani麵」預告熄燈。圖／擷取自Nani麺粉絲頁

台南 粉絲 拉麵
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

家樂福連收5間！經營21年台中青海店 年底熄燈

米其林入選台中餐酒館FReNCHIE FReNCHIE宣布年底熄燈 關鍵原因揭曉

才開南港2號店！ 日式炭火漢堡排「米與多蜜」1號店11／25熄燈

竹北家樂福熄燈、台知園區進度牛步 議員蔡志環：30年如一日

相關新聞

獨／開業9年！台南日式沾麵「Nani麵」預告熄燈 粉絲：南部最強沾麵

把握最後的機會！位於台南中西區的人氣日式沾麵店「Nani麵」，在11月18日晚間發布歇業公告，指出Nani麵將於12月1...

哆啦A夢立牌、造型圓盤帶回家！藏壽司連3波滿額贈 還有滿滿鮭魚祭　

繼日前推出一系列「哆啦A夢聯名扭蛋」後，藏壽司自11月25日起，將再推出連續三波的滿額贈活動，內容包括哆啦A夢「壓克力立...

SOGO台北店周年慶衝刺到最後一刻達標 天母店、新竹店接棒繼續拚

遠東SOGO台北店周年慶於昨日落幕，業績達標作收。SOGO總結12天戰績，因受到11月上旬「普發萬元現金」政策激勵，帶動...

今年最想收到的黑白盒子！香奈兒歡慶2025佳節 奇幻貓頭鷹化夢為真

香奈兒（CHANEL）迎接年底佳節，黑筆輕拂過薄薄的雪景，香奈兒以經典的黑白雙色在一片皚皚雪白中，勾勒出讓人雀躍的收悉線...

《換乘真愛》當過去和一生站在你面前 愛情原來有兩種重量

《換乘真愛》以「靈魂轉運站」為核心設定，讓人離世後回到自己最快樂的模樣（歲數），並在七天內選擇未來的「永恆」。看似輕盈的奇幻前提，實際上承載了相當深的情感重量，也讓角色之間的關係更顯複雜。 片中三位

奢華羽絨的優雅變奏 MONCLER + JIL SANDER聯名系列正式發售

奢華羽絨服品牌MONCLER與擅長現代極簡優雅的JIL SANDER，帶來第一個合作系列MONCLER + JIL SA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。