獨／開業9年！台南日式沾麵「Nani麵」預告熄燈 粉絲：南部最強沾麵
把握最後的機會！位於台南中西區的人氣日式沾麵店「Nani麵」，在11月18日晚間發布歇業公告，指出Nani麵將於12月15日劃下句點，結束9年的營業時光。隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，表示「喔 不 南部最強沾麵」、「捨不得」
隱身在中西區新美街的「Nani麵」，鄰近赤嵌樓、祀典大天后宮等知名景點，店內提供有招牌豚骨魚介沾麵、招牌豚骨咖哩沾麵、豚骨魚介赤辛沾麵等不同沾麵與拉麵，同時也多次攜手不同品牌，推出期間限定的聯名款餐點，乃是許多在地消費者的口袋名單，更吸引不少拉麵控前往用餐。在google map中，Nani麵也獲得超過1,400則評價，平均獲得4.0分。
雖然獲得不少粉絲支持，但是官方於11月18日晚間發布公告，指出「已經邁入第九年，差不多是時候了。經過討論後，決定nani麵營業到12月15日就會畫下句點。」同時公告中也歡迎朋友回來吃最後一碗沾麵。隨著歇業公告出爐，粉絲們也留言表示「每次去台南幾乎都會去」、「台南最愛的沾麵店」、「天啊！這也太突然」
