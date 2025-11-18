全台首創NFC碰卡點餐 台式火鍋品牌「粗吼鍋」進駐台中

台式個人鍋品牌「粗吼鍋」將於11月29日在台中市五權路中友百貨商圈正式開幕，並率先導入全台首創的NFC「碰卡點餐」系統，成為最受關注的開幕亮點。顧客只需將手機靠近桌上桌牌即可跳出點餐頁面，無須掃描QR Code，大幅提升點餐效率。

粗吼鍋以科技便利性結合台灣人情味，讓內用體驗更直覺、更順暢，同時以「好吃不一定要貴」的理念，期望透過一鍋熱湯讓大家重新感受到家的溫度。總經理林俊融說，未來也計畫開放加盟。

在鍋物風味上，粗吼鍋主打充滿家庭記憶的台式湯底。經典石頭火鍋以洋蔥、蒜頭、魷魚乾爆香，再加入高湯慢熬，重現阿公豪爽卻細緻的炒鍋手藝；古早味西瓜綿火鍋使用南部傳統發酵食材熬煮，酸香開胃、清爽解膩；搭配以花生、蒜頭、蝦米與秘方慢炒的特製沙茶醬，香氣濃郁不膩，是粗吼鍋的靈魂精華。

因應現代人生活忙碌，粗吼鍋同步推出話題性的「精緻外帶快煮鍋」，更特別採用易開罐式包裝，具備更緊密、安全的密封設計，並在內層加入保溫塗層，能長時間維持湯底溫度與風味。

最大亮點是：開罐即可食用、無須再次烹煮，讓外帶鍋不再只是「方便」，而是能真正「即開即享」，非常適合上班族、學生與家庭客，在家與辦公室都能輕鬆品嚐店內等級的美味，做到「外帶也能吃飽、吃得好」。

粗吼鍋的餐點也保留許多令人期待的「台味亮點」。以阿公阿嬤夜市木瓜牛奶為靈感的「木瓜牛奶霜淇淋」香甜濃郁、復刻記憶；手工拍打的天花板級花枝丸Q彈厚實、真材實料；而店家大力推薦的「油麵收尾吃法」，讓油麵吸收濃郁湯底後再拌入醬汁，成為許多鍋迷心中的必做儀式。