車牌有「這些號碼」 來劍湖山世界住5星飯店享受超優惠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
5星級劍湖山店推出4人同行優惠專案，機會難得。記者蔡維斌／翻攝
5星級劍湖山店推出4人同行優惠專案，機會難得。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣劍湖山世界推出一波波秋季連假超值優惠！11月20日起再推出「車牌優惠」，車牌號碼只要含「5、6、7、8」數字，門票可享每人299元，劍湖山渡假大飯店也主打「劍湖山快樂送3+1同行鬆久久」專案，4人同行，住宿一晚加樂園門票，每房僅需3999元，保證讓遊客在年底前玩得盡興，住得超值。

主題樂園經理張華紋表示，因應連假劍湖山世界推出一系列優惠活動，讓民眾天天都可出遊，不愁無處去。11月20日至明年1月23日止 (12月31日不適用)，凡汽、機車車牌號碼中，有 5、6、7、8數字，即可享有超值門票折扣，數字不重複計算，對中1碼，同車每人享499元優惠價、對中2碼以上，每人享299元優惠價，汽車至多優惠 4人，機車至多優惠2人。

同時結合古坑在地文化，參觀全國首座以咖啡為主題的「咖啡博覽館」，更匯集多檔精彩國際級表演，包含年度大秀「愛遊世界奇遇記」，集結國際頂尖特技團隊，帶來驚險精彩又狂歡的視覺享受，「恐龍見面會」體驗白堊紀互動實境。

劍湖山渡假大飯店推出4人同行專案，每房僅需3999元起，以超值價格享受食宿遊樂，品嘗「招牌冠軍咖啡」、大啖美食、入住五星飯店，提早享受即將到來的耶誕歡樂季，更多優惠詳情請見劍湖山世界官網：https://is.gd/NTz8s8

不論是追求刺激的雲霄飛車愛好者、尋找文化體驗的深度旅遊客，或是享受親子時光的家，暢遊劍湖山世界正是時候。記者蔡維斌／翻攝
不論是追求刺激的雲霄飛車愛好者、尋找文化體驗的深度旅遊客，或是享受親子時光的家，暢遊劍湖山世界正是時候。記者蔡維斌／翻攝
酷咖啡(KU COFFEE)不僅是時尚咖啡館，更是全國首座以咖啡為主題的「咖啡博覽館」。記者蔡維斌／翻攝
酷咖啡(KU COFFEE)不僅是時尚咖啡館，更是全國首座以咖啡為主題的「咖啡博覽館」。記者蔡維斌／翻攝
凡汽、機車牌對中「5、6、7、8」，有機會享有劍湖山世界門票299元起優惠。記者蔡維斌／翻攝
凡汽、機車牌對中「5、6、7、8」，有機會享有劍湖山世界門票299元起優惠。記者蔡維斌／翻攝

劍湖山世界
