哆啦A夢立牌、造型圓盤帶回家！藏壽司連3波滿額贈 還有滿滿鮭魚祭　

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司自11月25日起，將再推出連續三波的滿額贈活動，內容包括哆啦A夢壓克力立牌、造型圓盤與束口袋。圖／藏壽司提供
藏壽司自11月25日起，將再推出連續三波的滿額贈活動，內容包括哆啦A夢壓克力立牌、造型圓盤與束口袋。圖／藏壽司提供

繼日前推出一系列「哆啦A夢聯名扭蛋」後，藏壽司自11月25日起，將再推出連續三波的滿額贈活動，內容包括哆啦A夢「壓克力立牌」、「圓盤」與「束口袋」， 等著粉絲帶回家。同時藏壽司也將推出「鮮饗滿『鮭』祭」，提供多款鮭魚主題餐點，滿足鮭魚控的喜好。

藏壽司本次滿額活動自11月25日起跑，活動期間單筆消費滿1,200並完成FB、LINE好友任務即可獲得滿額贈禮。首波「哆啦A夢壓克力立牌」共有4種不同造型，包括鯛魚燒、玉子燒、鮭魚等主題，還有哆啦A夢與哆啦美共同登場，共計限量13,000個。12月2日登場的「哆啦A夢造型圓盤」，則有哆啦A夢手持千層蛋糕或鯛魚燒等2種款式，共計限量14,000個。至於12月9日登場的「哆啦A夢造型束口袋」，同樣有2種款式，兼具可愛與實用性，限量14,000個。

藏壽司自11月25日至12月1日，推出「鮮饗滿『鮭』祭」活動，以肥美鮭魚和鮭魚卵為主軸，推出「生鮭魚贅澤三貫」、「巴薩米克醋生鮭魚天婦羅握壽司（一貫）」、「魚卵贅澤三貫軍艦」、「絕品 鮭魚卵蟹肉握壽司」、「柚香鮭魚卵大生鮮蝦（一貫）」、「蟹肉鮭魚卵茶碗蒸」等品項，另外還有「北海道大帆立貝香檸橄欖油番茄」、「辣味酥脆巨大蝦佐塔塔醬握壽司（一貫）」、「盛的滿滿貝柱握壽司」等選擇，每份40～120元。

首波「哆啦A夢壓克力立牌」共有4種不同造型，共計限量13,000個。圖／藏壽司提供
首波「哆啦A夢壓克力立牌」共有4種不同造型，共計限量13,000個。圖／藏壽司提供
藏壽司推出「鮮饗滿『鮭』祭」活動。圖／藏壽司提供
藏壽司推出「鮮饗滿『鮭』祭」活動。圖／藏壽司提供
12月9日登場的「哆啦A夢造型束口袋」，限量14,000個。圖／藏壽司提供
12月9日登場的「哆啦A夢造型束口袋」，限量14,000個。圖／藏壽司提供
12月2日登場的「哆啦A夢造型圓盤」，共計限量14,000個。圖／藏壽司提供
12月2日登場的「哆啦A夢造型圓盤」，共計限量14,000個。圖／藏壽司提供

鮭魚 壽司 哆啦A夢
