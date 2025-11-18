SOGO台北店周年慶衝刺到最後一刻達標 天母店、新竹店接棒繼續拚

遠東SOGO台北店周年慶於昨日落幕，業績達標作收。SOGO總結12天戰績，因受到11月上旬「普發萬元現金」政策激勵，帶動周年慶客單價成長7～8%，保值黃金則大幅成長逾40%，但今年市場挑戰也多，拚到最後一刻衝出達標成果。接下來周年慶繼續由天母店(11/26-12/7）、新竹店(11/27-12/8）接棒，繼續衝刺全台SOGO周年慶121億目標。

SOGO天母店周年慶回饋陣容包括：化妝品珠寶男女服飾滿5,000送500，大小家電藝品黃金滿1萬送500，首五日6萬再加贈1千(黃金除外)，可累贈回饋無上限。另外，中國信託全卡友獨享滿5,000送300、兩波各一次；刷中國信託SOGO聯名卡4%無上限。 SOGO APP會員可獲得200元電子折價券，全館10%+中國信託全卡友6%+SOGO聯名卡4%＋APP 200元券，合併最高回饋達20%。今年天母店周年慶目標為11.7億，與去年持平。

各業種主打優惠有，作為天母地區百貨美妝香氛陣容最完整的一樓化妝品最高回饋30.4％，Beauty Club單日滿1萬送尚朋堂電暖器；精品、女裝、鞋配件、香氛當季新品新登場，最高回饋20%，各樓還有滿額贈指定好禮或電子抵用券。三樓珠寶最高回饋22%、黃金回饋12%。

男裝運動休閒戶外當季新品最高回饋28%，Sports Club單日滿1萬送KINYO三人份電子鍋；按摩椅最高回饋22.7%；童裝、嬰童用品當季新品，最高回饋20%，ThanQ Club會員單筆滿2千送隔熱餐食碗；B1全區(超市/鼎泰豐除外)，8樓餐廳美食街及各樓餐廳，滿3,800送300，指定餐廳、美食街刷中信SOGO聯名卡再享7%回饋，合併SOGO金4%回饋，最高回饋11%。