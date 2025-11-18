快訊

SOGO台北店周年慶衝刺到最後一刻達標 天母店、新竹店接棒繼續拚

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO天母店周年慶化妝品珠寶男女服飾滿5,000送500，一樓化妝品最高回饋30.4％。圖／SOGO提供
SOGO天母店周年慶化妝品珠寶男女服飾滿5,000送500，一樓化妝品最高回饋30.4％。圖／SOGO提供

遠東SOGO台北店周年慶於昨日落幕，業績達標作收。SOGO總結12天戰績，因受到11月上旬「普發萬元現金」政策激勵，帶動周年慶客單價成長7～8%，保值黃金則大幅成長逾40%，但今年市場挑戰也多，拚到最後一刻衝出達標成果。接下來周年慶繼續由天母店(11/26-12/7）、新竹店(11/27-12/8）接棒，繼續衝刺全台SOGO周年慶121億目標。

SOGO天母店周年慶回饋陣容包括：化妝品珠寶男女服飾滿5,000送500，大小家電藝品黃金滿1萬送500，首五日6萬再加贈1千(黃金除外)，可累贈回饋無上限。另外，中國信託全卡友獨享滿5,000送300、兩波各一次；刷中國信託SOGO聯名卡4%無上限。 SOGO APP會員可獲得200元電子折價券，全館10%+中國信託全卡友6%+SOGO聯名卡4%＋APP 200元券，合併最高回饋達20%。今年天母店周年慶目標為11.7億，與去年持平。

各業種主打優惠有，作為天母地區百貨美妝香氛陣容最完整的一樓化妝品最高回饋30.4％，Beauty Club單日滿1萬送尚朋堂電暖器；精品、女裝、鞋配件、香氛當季新品新登場，最高回饋20%，各樓還有滿額贈指定好禮或電子抵用券。三樓珠寶最高回饋22%、黃金回饋12%。

男裝運動休閒戶外當季新品最高回饋28%，Sports Club單日滿1萬送KINYO三人份電子鍋；按摩椅最高回饋22.7%；童裝、嬰童用品當季新品，最高回饋20%，ThanQ Club會員單筆滿2千送隔熱餐食碗；B1全區(超市/鼎泰豐除外)，8樓餐廳美食街及各樓餐廳，滿3,800送300，指定餐廳、美食街刷中信SOGO聯名卡再享7%回饋，合併SOGO金4%回饋，最高回饋11%。

在台北店造成兌換潮的蠟筆小新來店禮天母店持續放送，一系列獨家蠟筆小新聯名有彈跳保溫瓶、厚實毛絨毯、造型摺疊桌與大尺寸軟式珪藻土地墊。另外，還有天母SOGO獨家與品牌聯名的消費禮可拿，包括PALLADIUM休閒摺疊椅、KINYO雙電壓摺疊負離子吹風機。

SOGO天母店周年慶持續放送蠟筆小新來店禮，以及獨家與品牌聯名的消費禮。圖／SOGO提供
SOGO天母店周年慶持續放送蠟筆小新來店禮，以及獨家與品牌聯名的消費禮。圖／SOGO提供
adidas CITY RNR 運動休閒鞋(男/女)每雙原價3,490元特價1,490元、2雙特價1,998元，限量30雙。圖／SOGO提供
adidas CITY RNR 運動休閒鞋(男/女)每雙原價3,490元特價1,490元、2雙特價1,998元，限量30雙。圖／SOGO提供
Just Diamond鎮金店50分真女人DELICATE鑽戒原價131, 200元，特價98,400元，附GIA國際證書，限量1件。圖／SOGO提供
Just Diamond鎮金店50分真女人DELICATE鑽戒原價131, 200元，特價98,400元，附GIA國際證書，限量1件。圖／SOGO提供
Only SOGO，SHISEIDO東京櫃A醇超能緊V組，買怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華15g(正貨)x2贈怡麗絲爾膠原V澎潤霜50ml(正貨)，價值7,400元、優惠價3,600元，限量20組。圖／SOGO提供
Only SOGO，SHISEIDO東京櫃A醇超能緊V組，買怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華15g(正貨)x2贈怡麗絲爾膠原V澎潤霜50ml(正貨)，價值7,400元、優惠價3,600元，限量20組。圖／SOGO提供
Only SOGO，Estée Lauder粉持久美肌氣墊組價值8,416元，優惠價4,860元，限量20組。圖／SOGO提供
Only SOGO，Estée Lauder粉持久美肌氣墊組價值8,416元，優惠價4,860元，限量20組。圖／SOGO提供

