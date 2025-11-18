今年最想收到的黑白盒子！香奈兒歡慶2025佳節 奇幻貓頭鷹化夢為真

香奈兒（CHANEL）迎接年底佳節，黑筆輕拂過薄薄的雪景，香奈兒以經典的黑白雙色在一片皚皚雪白中，勾勒出讓人雀躍的收悉線條，將夢幻的山茶花圖騰、閃耀的五芒星、帶來好運的幸運數字5、以及象徵豐饒的麥穗，從想像中輪廓逐漸清晰，成為美好的驚喜！

在這次「將夢想化為現實」（FROM DREAM TO REALITY）的形象影片和照片中，貓頭鷹成為呼應主題的象徵。牠代表著夢境和夜晚的神秘，是在寧靜與黑夜中優雅守護的生物。貓頭鷹以充滿詩意的姿態，訴說著佳節時分的奇幻與魔力，也寄託了每個人無限想像力和帶來美好祝福。

隨著浪漫飄逸的雪花，品牌經典之作的永恆優雅貫穿佳節氛圍。香奈兒世界中，最早出現在珠寶設計上的符碼之一，就是頂級珠寶Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列中以六尾彗星項鍊登場的彗星圖騰。COMÉTE也從此成為了香奈兒高級珠寶的美麗、流動與自由的象徵。Bijoux de Diamants中大量高級訂製服細節的設計概念也延伸出RUBAN系列，以香奈兒時裝中常見的蝴蝶結緞帶，展現其愛好自由、不受拘束的創意美學。

嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在最初以帽子創作席捲時尚雜誌之際，羽毛就是她最擅長運用的素材，1932年鑽石珠寶系列中就有以羽毛為靈感的胸針作品，如今更延伸出迷人的PLUME系列，以珍貴堅硬的金質與鑽石，打造最輕柔飄逸的羽毛，洋溢著自由無畏的氣息。香奈兒女士摯愛的山茶花CAMÉLIA，也在2016年開始，逐年以不同K金與鑽石，詮釋圓潤的花形，弧形的花冠和花瓣間細膩的飾邊，豐富香奈兒的珠寶世界。

2015年誕生的COCO CRUSH高級珠寶系列，則以包款上最具辨識度的Matelassé菱格紋圖騰為靈感，運用精緻的金雕菱格紋圖騰裝飾在珠寶上。而後更結合了香奈兒女士最鍾愛鑽石及品牌獨創18K BEIGE米色金，陸續推出各式寬、窄版戒指、手環、耳環及耳扣，為成為最具玩趣的經典設計。

N°5高級珠寶系列以嘉柏麗香奈兒的幸運符碼為靈感，透過金質珠寶與璀璨鑽石，將幸運數字「5」轉化為貼身陪伴，完美體現女性柔美及永恆魅力。她常說「幸運（CHANCE）是一種存在的方式。幸運不是一個小人物。幸運是我的化身。」這樣對於幸運地堅信，也促成了CHANCE de CHANEL高級珠寶系列的誕生，將成她靈魂精髓的五大代表符碼，首次集結於一件猶如護身符的珠寶作品之中：象徵著繁榮與豐饒的麥穗、代表星座的獅子、她鍾愛的山茶花、做為自由意象的彗星，以及幸運數字「5」。