全聯「小時達」全天候外送服務 六都再增5間門市
全聯「小時達」擴大24小時服務版圖，11月起北、中、南六都小時達新增五家24小時服務門市，新增「桃園國際」、「新竹城北」、「台中市政」、「台南林森」、「苓雅中正一」五店補齊六都版圖，全天候服務店家總數來到九家，配送範圍涵蓋更大，服務更多消費族群。
全聯「小時達」原有24小時服務門市為北市「大安延吉」、「大安延吉」、「萬華中華」三家，再加上新北「中和中安」一家，18日再宣佈加入「桃園國際」、「新竹城北」、「台中市政」、「台南林森」、「苓雅中正一」五店，共九家門市可提供24小時配送服務。
全聯小時達數據顯示，夜間訂單需求強勁，占整體訂單三成，顯示消費者夜間的消費情境非常多元，涵蓋夜貓族、夜班族，以及臨時有生活補給需求的家庭等廣泛客群。
其中人氣銷售商品包括：飲料、冷乳飲品類、麵製品（含泡麵）、零食餅乾類，顯示夜間時段消費者傾向購買簡易烹調、可快速食用的商品。
家樂福也表示，全台量販九間24小時店有家速配（小時到貨）服務，超市則有133間夜間家速配外送服務（凌晨3～5點除外），分派依據主要是顧客在家速配APP內選擇的分店屬於超市還是量販判定。
