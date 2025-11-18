快訊

福容大飯店年菜外帶開賣 10人桌菜6888元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福容大飯店瞄準年菜搶先開跑，推出暖呼呼「雙蔘烏骨雞湯」與「胡椒豬肚雞湯」等冬季湯品料理包。業者提供
歲末將近，年味漸濃，福容大飯店搶先開跑，以「駿馬報喜 福容滿堂」為主題，期盼藉由今年推出多款全新年菜可帶動整體業績成長三成。

福容大飯店餐飲副總吳威德表示，福容針對不同客群需求，特別規劃「大家庭宴」與「小家庭組」兩款年菜組合，無論團聚人數多寡都能輕鬆享用年味佳餚。

「駿馬報喜 福容滿堂」推出年菜外帶 10人桌菜組合 6,888元起，多款象徵好運與富貴的年節佳餚一次滿足，包含五福臨門好彩頭「開運鴻喜大拼盤」；集結鮑魚、干貝、瑤柱與燕窩等頂級食材，象徵團圓的「燕窩瑤柱佛跳牆」、寓意吉祥喜慶的「醬燒桂筍獅子頭」；除了年菜，今年福容還攜手韓國百年品牌「正官庄」推出聯名雞湯─福容御品蔘雞湯，更是年節必備伴手禮。

還有「雙蔘烏骨雞湯」與「胡椒豬肚雞湯」等冬季湯品料理包，讓消費者輕鬆圍爐享受星級年菜。

福容大飯店全台據點皆可輕鬆取餐，一直是年菜外帶銷售的優勢，除了傳統口味，今年連鎖也推出三款異國新春料理，「金福培根嫩雞捲」、「皇家藍帶炸豬排」、「德意金脆豬腳盤」。

而今年最受矚目的亮點，莫過於福容首度攜手韓國百年品牌「正官庄」，共同推出聯名伴手禮─福容御品蔘雞湯，嚴選6年根高麗蔘入湯，融合主廚秘製湯底，湯色金潤、香氣濃郁，送禮或自用兩相宜，每盒只要480元，福容家會員再享會員分級折扣。

正官庄台灣法人長徐正烈也表示，正官庄此次首度跨足料理包市場，看準台灣消費者對團圓年菜的重視，也看中福容在星級餐飲與年菜研發上的專業實力。

透過結合雙方品牌優勢，希望為家庭帶來更便利、更具健康的年節伴手禮。如果是家庭多人食用，也可以選「雙蔘烏骨雞湯」雙蔘入湯、藥香甘醇，烏骨雞肉質細嫩、湯頭厚實溫潤。「胡椒豬肚雞湯」則是以胡椒與蒜香提味，雞豬雙鮮交融，辛香溫潤，8-10人份冷凍湯品料理包，每份1,580元。

年菜外帶記者會上，福容主廚團隊一字排開秀手藝，像是福容桃園機捷A8店「開運鴻喜大拼盤」、福容漁碼店主打的「茄汁乾煎海大蝦」，福容花蓮店「黃金蟲草龍虎斑」選用新鮮龍虎斑佐珍貴蟲草，完美融合山海精華。以及福容福隆店的「櫻蝦臘味珍珠米」，米粒飽吸臘味油香與櫻花蝦鮮味，回味無窮。

還有得獎推薦是福容台北二館的「牛馬精神福容煲」是以今年度榮獲台北國際牛肉麵節銀牌得獎作品蒜香腐乳牛肉湯為湯底，燉煮牛腩條融入紅白雙玉，層層香氣、元氣滿滿。福容桃園店的「咖哩蛋黃元寶酥」外酥內軟、鹹香四溢，象徵財源滾滾、喜氣滿堂。

過年回娘家體面又貼心的伴手禮，福容一次幫你備齊！不論是經典年節美食還是精緻禮盒，皆蘊含滿滿心意與祝福。嚴選上等干貝與櫻花蝦拌炒的「精選XO醬禮盒」，以辣椒、蒜蓉、紅蔥頭等食材拌炒而成，鹹香濃郁；寓意步步高升的「港式臘味蘿蔔糕」與「懷舊家鄉芋頭糕」每一口都是滿滿年味；還有象徵福氣旺來的「御選鳳梨酥/蔓越莓酥」甜而不膩、喜氣滿盈。

福容首度攜手韓國百年品牌「正官庄」，為家庭帶來更便利、更具健康的年節伴手禮。業者提供
福容大飯店連鎖餐飲副總吳威德與正官庄台灣法人長徐正烈合影，共同推出聯名伴手禮─福容御品蔘雞湯。業者提供
福容連鎖今年推出三款異國新春料理，「金福培根嫩雞捲」、「皇家藍帶炸豬排」及「德意金脆豬腳盤」。業者提供
福容主廚齊聚，聯手推出多款經典年菜，獻上最有年味的團圓好菜。業者提供
福容大飯店年菜外帶開賣10人桌菜 6,888元起。業者提供
年菜
