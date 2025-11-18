冷氣團來襲！CSD中衛推出 冬季限定雪花系列口罩加強防護

冷氣團來襲！醫療口罩銷量明顯上升，口罩大廠CSD中衛18日宣布，推出冬季限定「雪花系列」成人平面醫療口罩，以輕盈透氣材質結合柔霧色設計，兼顧長時間配戴的舒適性與防護力，回應秋冬防護需求。

本周第一波冷氣團南下，不少民眾早晨明顯感到鼻癢、喉嚨乾或輕微咳嗽；同時，日本正處於流感高峰，病例增加的消息也讓台灣民眾提高警覺。疾管署提醒，應徹底執行勤洗手及正確配戴口罩等個人防護措施。

天氣驟冷與溫差擴大，容易讓流感病毒存活更久、傳播更快。耳鼻喉科醫師表示，民眾在這段期間應保持警覺，持續落實防護習慣—包括接種流感疫苗，外出時配戴口罩、注意休息與保暖。

隨著冷氣團抵達，天氣轉涼、空氣品質不穩，呼吸道保護與防乾燥成為多數人關注的焦點。電商平台momo及PChome皆觀察到，近期醫療用品、潤喉糖、加濕器等關鍵字搜尋量明顯上升，相關商品銷售也跟著成長。

連鎖博登藥局指出，因處於流感流行期，醫療口罩銷量明顯上升，即使疫情趨緩，許多人仍保有外出時配戴口罩的習慣，不僅能降低病毒與懸浮微粒接觸風險，也可以減少冷空氣對呼吸道的刺激。耳鼻喉科醫師則提醒，秋冬氣候乾冷，配戴口罩除了防護，也能維持呼吸道濕潤，是簡單且有效的日常保養方式。

CSD中衛指出，隨著民眾對健康與生活品質的重視提升，口罩早已不只是防疫用品，而成為日常外出的貼身配件。從通勤、上班到旅遊，越來越多人依據天氣、場合與穿搭選擇不同設計的口罩，兼顧實用與美感，讓防護更自然融入生活。

不僅是為了抵抗病毒與冷空氣，口罩也成為維持呼吸道舒適、展現個人風格的小巧思。這股「健康 × 美感」的生活趨勢，也讓口罩設計不再只是功能導向，而更貼近人們的日常情境，展現自我風格。

CSD中衛表示，近年民眾對口罩的需求已從防疫用途轉向日常健康管理，尤其在乾冷季節，更關注呼吸道保護與配戴舒適度。品牌也觀察到，秋冬氣候變化劇烈，許多人在秋冬旅遊、外出時會配戴口罩，不僅為防止病毒與懸浮微粒接觸，也能減少乾冷空氣造成的喉嚨刺激與過敏反應。

因應此需求，CSD中衛推出冬季限定「雪花系列」成人平面醫療口罩，以輕盈透氣材質結合柔霧色設計，兼顧長時間配戴的舒適性與防護力。每盒三款設計各10片，共30片。