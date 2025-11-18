快訊

奢華羽絨的優雅變奏 MONCLER + JIL SANDER聯名系列正式發售

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MONCLER與JIL SANDER第一個合作系列MONCLER + JIL SANDER正式上市。圖／MONCLER提供
MONCLER與JIL SANDER第一個合作系列MONCLER + JIL SANDER正式上市。圖／MONCLER提供

奢華羽絨服品牌MONCLER與擅長現代極簡優雅的JIL SANDER，帶來第一個合作系列MONCLER + JIL SANDER。從大自然優雅寧靜的氣息汲取靈感，將MONCLER的登山傳統融入JIL SANDER一貫優雅簡潔的設計語言。

JIL SANDER與MONCLER聯名打造的系列體現了JIL SANDER的經典特色，包括簡潔俐落的剪裁線條、中性色調和天然質感，透過MONCLER的標誌性美學和先進的保暖技術展開全新變奏。兩個截然不同的創意碰撞，在柔軟與堅韌、毛茸鬆軟與耐寒實用之間展現鮮明對比，也為MONCLER羽絨服注入溫潤氣息。

MONCLER + JIL SANDER系列，展現戶外世界的「圓弧」感，從大自然的圓弧輪廓取材，創意變奏出如球莖般的外套、軟墊開胸毛衣和圓拱形半截裙，亦延伸推出仿如珠寶的銀色別針。材質主要採用柔軟的雙面羊毛、輕巧的洗水棉質斜紋布，以及能展現流麗飄逸動感的創新長毛羊毛。鬆軟的開胸毛衣和大衣疊加MONCLER的經典羽絨尼龍，將奢華物料與嶄新的保暖科技結合。

MONCLER + JIL SANDER系列現已於MONCLER官方網站moncler.com，以及JIL SANDER官方網站jilsander.com發售。系列亦將於日本新宿伊勢丹開設的期間限定店發售，男裝將於11月19日至12月2日在地面樓層推出，而女裝則於11月19日至25日在三樓登場。

JIL SANDER與MONCLER聯名打造的系列體現了JIL SANDER的經典特色：簡潔俐落的剪裁線條、中性色調和天然質感。圖／MONCLER提供
JIL SANDER與MONCLER聯名打造的系列體現了JIL SANDER的經典特色：簡潔俐落的剪裁線條、中性色調和天然質感。圖／MONCLER提供
MONCLER + JIL SANDER聯名系列，展現戶外世界的「圓弧」感，從大自然的圓弧輪廓取材。圖／MONCLER提供
MONCLER + JIL SANDER聯名系列，展現戶外世界的「圓弧」感，從大自然的圓弧輪廓取材。圖／MONCLER提供
MONCLER + JIL SANDER聯名系列，JIL SANDER的極簡現代設計語言與MONCLER的專業戶外機能相結合。圖／MONCLER提供
MONCLER + JIL SANDER聯名系列，JIL SANDER的極簡現代設計語言與MONCLER的專業戶外機能相結合。圖／MONCLER提供

